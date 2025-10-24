Похудение, связь с Ольгой Бузовой, развод с женой, КВН — как живет и что скрывает Михаил Галустян — правда и слухи
Михаил Галустян с детства проявлял активность и творческое начало, что определило его будущее. Начав карьеру в КВН, он вырос до популярного комедийного актера и телеведущего. Его персонажи узнаваемы зрителями, однако в реальной жизни Михаил отличается от созданных образов. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Михаила ГалустянаМихаил Галустян родился 25 октября 1979 года в Сочи. Его настоящее имя — Ншан. С детства он был активным и подвижным, увлекался спортом, включая плавание, велоспорт и дзюдо. В школе Михаил начал интересоваться КВН и продолжил играть в университете, где учился на факультете лечебного дела.
Начало карьеры в КВНВ 1994 году он вместе с Александром Реввой создал команду «Утомленные солнцем». Команда быстро завоевала популярность, а в 1998 году вышла в Высшую лигу КВН. В 2003 году они стали чемпионами. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев поддерживал их, что помогло команде гастролировать и зарабатывать.
«Для нас участие в играх не было веселым залихватством. "Хо-хо! Мы в КВН играем!" Нет, ребята, КВН — это очень ответственное мероприятие. На кону честь команды. В "Утомленных солнцем" культивировался именно такой подход, за что команда получила второе неофициальное название "Каток". Мы шли напролом, на пути к победе нас было не остановить», — писал комик в автобиографической книге.
Успех Галустяна на телевиденииМихаил впервые появился на ТНТ благодаря Гарику Мартиросяну, который пригласил его в шоу «Наша Russia». Он активно работал над персонажами и сюжетами, что сделало проект успешным. После закрытия шоу в 2016 году вышел комедийный сериал «Бородач», основанный на одном из персонажей.
Новые проекты ГалустянаГалустян продолжал сниматься в различных проектах ТНТ, но в 2019 году перешел на СТС. Он начал вести программу «Русские не смеются» вместе с Сергеем Светлаковым и участвовал в шоу «Миша портит все», где разбивал популярные мифы.
Возвращение на ТНТВ 2021 году Михаил вернулся на ТНТ и стал ведущим шоу «Звезды в Африке», где его партнершей была Ольга Бузова. В начале 2022 года он вместе с Артуром Бабичем и Валей Карнавал стал ведущим экстремального шоу «Не дрогни!». В этом же году начались съемки второго сезона «Звезд в Африке».
Совместная работа Галустяна с БузовойРабота с Ольгой Бузовой иногда вызывала недопонимания, но они нашли общий язык. Михаил с радостью согласился участвовать в третьем сезоне, который обещал быть интересным. В 2023 году он вернулся на экраны в четвертом сезоне «Новых звезд в Африке» и анонсировал свой проект «Галустян +», который стартовал на ТНТ.
Дебют в киноМихаил впервые появился на киноэкранах в 2006 году, когда принял предложение Константина Эрнста. Он сыграл небольшую роль в проекте «Испанский вояж Степаныча». С тех пор его фильмография пополнялась новыми работами, а с 2012 года он начал пробовать себя как продюсер.
Личная жизнь ГалустянаМихаил Галустян и его жена Виктория считали свои отношения настоящей любовью. Их связь прошла испытания, когда Михаил попал в аварию, и девушка приехала к нему в Сочи.
Она сама предложила дату для свадьбы — 07.07.07. Празднование состояло из двух этапов: сначала для близких, затем для 700 гостей. У пары родились две дочери — Эстелла и Элина. Михаил воспитывает их в строгости, но стремится быть другом. В 2023 году Галустян получил армянское гражданство, но заявил, что не планирует уезжать из России. В апреле 2025 года стало известно о разводе пары, причины которого не были озвучены.
ПохудениеНа протяжении длительного времени Михаил Галустян имел довольно полную фигуру, но в последнее время он значительно похудел и накачал мышцы. Эти изменения в его внешности были вызваны необходимостью заботиться о своем здоровье.
«Получал удовольствие от того, что я такой упитанный... Потом стало тяжеловато... Мне надоело каждый раз прикрывать пузо. Пошел к врачу, мне поставили первую степень ожирения. Начали проверять на диабет. Прописали лекарства, которые я начал принимать», — говорил Галустян.