06 августа 2026, 19:57

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

7 августа Илье Макарову исполняется 35 лет. Еще несколько лет назад его знали прежде всего как одного из самых остроумных участников «Что было дальше?», а сегодня он остается одним из самых востребованных комиков страны. При этом сам артист тщательно скрывает личную жизнь, признается, что не страдает звездной болезнью, и до сих пор считает лучшим отдыхом вовсе не шумные вечеринки, а рыбалку. Как обычный парень из Воронежа покорил телевидение, почему едва не стал дизайнером и как случайный букет невесты изменил его судьбу — в материале «Радио 1».





Содержание Не мечтал о сцене, но смешил всех вокруг КВН изменил всю его судьбу Дорога к славе началась с провалов Человек, который сделал ЧБД еще популярнее Почему он не заболел звездной болезнью? Разбитое сердце и громкий скандал после расставания Поймал букет невесты — и вскоре женился Неожиданное хобби, о котором знают не все Что делает Илья Макаров сейчас?

Не мечтал о сцене, но смешил всех вокруг

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

КВН изменил всю его судьбу

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

Футболист, КВНщик и любимец зрителей: как Дмитрий Белоцерковский из Невинномысска стал звездой «Восьмидесятых» и сыграл легенд советского футбола?

Дорога к славе началась с провалов

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

Человек, который сделал ЧБД еще популярнее

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

Почему он не заболел звездной болезнью?

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

Разбитое сердце и громкий скандал после расставания

Поймал букет невесты — и вскоре женился

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

«Мы, океан, закат и Португалия. Все в любви», — коротко подписал он публикацию.

Неожиданное хобби, о котором знают не все

Илья Макаров (Фото: Instagram* / @ilia._.makarov)

Что делает Илья Макаров сейчас?