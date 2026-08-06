Поймал букет — женился, стал звездой ЧБД и скрывает супругу: как живет Илья Макаров после закрытия культового шоу?
7 августа Илье Макарову исполняется 35 лет. Еще несколько лет назад его знали прежде всего как одного из самых остроумных участников «Что было дальше?», а сегодня он остается одним из самых востребованных комиков страны. При этом сам артист тщательно скрывает личную жизнь, признается, что не страдает звездной болезнью, и до сих пор считает лучшим отдыхом вовсе не шумные вечеринки, а рыбалку. Как обычный парень из Воронежа покорил телевидение, почему едва не стал дизайнером и как случайный букет невесты изменил его судьбу — в материале «Радио 1».
Не мечтал о сцене, но смешил всех вокругИлья Макаров родился 7 августа 1991 года в Воронеже в обычной семье. Позже у него появились младшие брат и сестра — Иван и Алена. Будущий комик рос веселым ребенком. Еще в школе он быстро стал душой любой компании: мог рассмешить одноклассников, учителей и друзей буквально с нескольких фраз.
Природное чувство юмора сопровождало его повсюду. Сам Макаров позже признавался, что никогда специально не пытался быть смешным — это происходило само собой.
После школы Илья поступил в Воронежский архитектурно-строительный университет и получил профессию дизайнера интерьера. Правда, диплом так и не пригодился. Свою жизнь он решил связать совсем с другим.
КВН изменил всю его судьбуПереломным моментом стал 2008 год. В университете решили создать собственную команду КВН, а капитаном неожиданно выбрали именно Илью. Его дебют оказался настолько успешным, что стало понятно: сцена — именно то место, где он чувствует себя по-настоящему свободно.
Любопытно, что тогда в составе жюри сидела будущая звезда стендапа Юлия Ахмедова. Вскоре появилась уже сборная команда университета, которую снова возглавил Макаров. Именно тогда он познакомился с человеком, который впоследствии сыграл огромную роль в его жизни, — Антоном Шастуном. Сначала они были соперниками на сцене, а затем стали друзьями и начали вместе строить карьеру.
Позже Илья не раз говорил, что никогда не строил долгосрочных планов. Он просто делал то, что приносило удовольствие, а радовал его именно смех зрителей.
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Дорога к славе началась с проваловОдним из первых крупных телевизионных проектов для Макарова стало юмористическое шоу «Не спать», где он выступал вместе с Антоном Шастуном. Позже Илья отправился покорять «Comedy Баттл», рассчитывая выиграть главный приз — пять миллионов рублей. Именно тогда произошла довольно неловкая ситуация.
В жюри конкурса оказался его близкий друг Шастун. Позже Антон признавался, что ему было крайне тяжело оценивать выступление товарища, ведь от его решения фактически зависела судьба Ильи в проекте. До победы Макаров тогда не дошел. Но именно после этого о нем заговорили гораздо чаще.
Человек, который сделал ЧБД еще популярнееНастоящий прорыв произошел в 2020 году. После ухода Сергея Деткова создатели шоу «Что было дальше?» искали нового участника. На место претендовали сразу несколько известных комиков. Выбор пал именно на Илью Макарова.
Для многих зрителей он оказался идеальным дополнением команды благодаря своей молниеносной реакции и умению импровизировать буквально на любую тему. Сам артист позже рассказывал, что практически никогда не готовился к съемкам заранее. Если сначала он изучал биографии гостей, то потом понял: самые смешные моменты рождаются именно тогда, когда ничего не знаешь.
Одним из самых обсуждаемых выпусков стало появление в студии Анастасии Волочковой. Когда балерина пожаловалась, что ей не подарили цветов, именно Макаров первым сориентировался и вручил ей… цветок в горшке, который стоял в декорациях. Неожиданный жест полностью разрядил атмосферу. Волочкова даже призналась, что именно версия Ильи понравилась ей больше остальных.
В июле 2026 года проект был официально закрыт, однако поклонники до сих пор считают Макарова одним из самых ярких участников легендарного шоу.
Почему он не заболел звездной болезнью?Несмотря на популярность, Илья всегда довольно спокойно относился к собственной известности. Он неоднократно признавался, что чувствует себя неловко, когда его слишком активно хвалят.
Комплименты, по словам комика, иногда даже смущают его больше, чем критика. При этом Макаров продолжает активно участвовать в интернет-проектах, записывает юмористические шоу, снимается в скетчах и остается одним из самых востребованных мастеров импровизации.
Разбитое сердце и громкий скандал после расставанияДолгое время о личной жизни юморист предпочитал не рассказывать. Однако в 2021 году неожиданно признался, что пережил болезненное расставание. По словам Макарова, они с девушкой прожили вместе около полугода.
После разрыва бывшая возлюбленная пыталась вернуть отношения, а когда получила отказ, устроила громкий скандал прямо в подъезде дома. Комик рассказывал, что после этого ему пришлось долго объясняться с хозяйкой съемной квартиры. Эта история надолго отбила желание делиться подробностями личной жизни.
Поймал букет невесты — и вскоре женилсяНо спустя два года поклонников ожидал сюрприз. Весной 2023 года Макаров пришел в шоу «Женский форум» уже с обручальным кольцом. Оказалось, что юморист тайно женился.
Имя супруги он раскрывать не стал и до сих пор тщательно оберегает семью от внимания публики. Известно лишь, что познакомились они задолго до свадьбы, а сам Илья мечтает стать отцом.
При этом комик с улыбкой утверждает, что женитьба произошла благодаря необычной примете. На свадьбе друзей он случайно поймал букет невесты. И вскоре действительно сам оказался у алтаря.
В конце 2023 года артист впервые показал романтическое видео с супругой, снятое во время путешествия по Португалии.
«Мы, океан, закат и Португалия. Все в любви», — коротко подписал он публикацию.
Неожиданное хобби, о котором знают не всеМногие удивляются, узнав, что за пределами сцены Макаров — совсем другой человек. Он любит готовить, пишет стихи, мечтает научиться сочинять музыку и иногда рисует необычные картины и комиксы.
Но главной страстью юморист называет рыбалку. Именно на природе он предпочитает отдыхать после напряженных съемок. По словам артиста, тишина у воды помогает ему восстановиться гораздо лучше любых отпусков.
Что делает Илья Макаров сейчас?После закрытия «Что было дальше?» поклонники опасались, что Макаров надолго исчезнет из публичного пространства. Однако этого не произошло. Он продолжает участвовать в популярных интернет-шоу, гастролирует с концертами, остается частью юмористического объединения Lena Kuka и регулярно появляется в новых проектах.
За годы карьеры Илья доказал, что его главный талант — не просто умение шутить, а способность мгновенно находить смешное практически в любой ситуации. Именно поэтому многие уверены: даже после закрытия одного из самых популярных комедийных проектов его лучшие выступления еще впереди.