Стало известно, сколько Клава Кока и Дима Масленников потратили на свадьбу
Клава Кока и Дима Масленников потратили на свадьбу более 2,6 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Клава и Дима разместили в сети снимки с их свадебного торжества, которое состоялось в усадьбе Середниково. Аренда всей территории на сутки обошлась в один миллион рублей.
Платье для невесты стоило 400 тысяч, а туфли от Jimmy Choo — 80 тысяч рублей. Часы жениха, Rolex, оцениваются в 1 миллион 200 тысяч рублей.
Мероприятие состоялось 5 августа без лишнего шума и широкой медийной огласки. Об отношениях знаменитостей стало известно 3 апреля текущего года. Клава Кока презентовала альбом «Как я люблю тебя». На его обложке она запечатлена в поцелуе с Масленниковым.
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