Стало известно, сколько Клава Кока и Дима Масленников потратили на свадьбу

06 августа 2026, 16:58

Кока и Масленников потратили на свадьбу более 2,6 миллионов рублей

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Инстаграм* @klavacoca)

Клава Кока и Дима Масленников потратили на свадьбу более 2,6 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».