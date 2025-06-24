«Пока, неудачница»: мать Волочковой обманом забрала у нее студию, подаренную Керимовым

24 июня 2025, 11:15

Анастасия Волочкова: мать продала студию, подаренную мне Сулейманом Керимовым

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Анастасия Волочкова неоднократно признавалась: отношения в ее семье далеки от идеальных. Еще в 19 лет прима-балерина подарила матери квартиру и оплачивала путевки на лучшие курорты мира. Однако, по словам Волочковой, мать видела в ней лишь коммерческий проект, и нормальные взаимоотношения в семье выстроить не удалось. Недавно Анастасия Волочкова продала шикарную квартиру в Санкт-Петербурге, подаренную ей Сулейманом Керимовым. Сразу после этого ей позвонила родительница.







«После того, как я продала квартиру и об этом написали во всех СМИ, мне позвонила мать. Квартиру я ей купила еще в 19 лет, но она почему-то думает, что все мое имущество должно принадлежать ей. Она завидовала мне, что у меня есть мужчины, которые дарят квартиры», — рассказала балерина.

«Она говорила, что я так буду меньше платить налогов. А я думала: "Мама разве обманет дочь?". И когда отец Ариши кинул меня на деньги, мне не на что было жить, я тогда сказала маме: "Нужно продать студию". И она ответила, что студии больше нет, продана. Она просила деньги у Сулеймана и у всех остальных мужчин. Тогда мать сказала, что Сулейман подарил эту студию ей под цветочный магазин. И потом я ей сказала: "Пока, неудачница. Живи теперь на эти деньги". Мать говорила, что потратила деньги на благотворительный бал, который я проводила, но я знаю свою мать, она бы ни копейки не отдала на помощь», — поделилась Волочкова.