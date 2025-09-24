Показала грудь на кастинге, развелась с сыном депутата и поссорилась с Кологривым: Саше Бортич 31 год, как живет актриса
Актриса Александра Бортич уже много лет остаётся одной из самых обсуждаемых персон в российском кинематографе. Она нередко сталкивается с критикой зрителей за отсутствие профессионального образования, но её плотный график съёмок и востребованность в кино говорят сами за себя. 24 сентября ей исполняется 31 год. О том, как сложился путь артистки, расскажет «Радио 1».
Биография Александры Бортич: детство и юностьАлександра Бортич родилась 24 сентября в 1994 году в Беларуси. Первые годы она жила с родителями, но после их развода воспитывалась у бабушки в Гродно, пока мать работала в Москве. До десяти лет будущая актриса жила там, а затем переехала к матери в российскую столицу. В Москве Александра пошла сразу в общеобразовательную и музыкальную школу, где выбрала направление саксофона. Однако адаптироваться в новом коллективе оказалось сложно: общение с одноклассниками не складывалось, а в подростковом возрасте ситуация усугубилась.
«Меня буллили за длинный язык. Я действительно была дерзкой, но я не могу сказать, что я напрашивалась и получала», — рассказывала она.Будущая актриса увлеклась рок-музыкой, сменила стиль на более брутальный и сблизилась с байкерами. Она носила мешковатую одежду, училась водить мотоцикл и часто посещала концерты. Постепенно менялся и её характер: Александра перестала терпеть издёвки и научилась отвечать обидчикам.
Конфликты иногда доходили до драк. Однажды сверстники даже вывели её на пустырь «для наказания». Соперницей стала ее одноклассница, а остальные снимали происходящее на телефон. Бортич сопротивлялась, уверяя, что не хочет драться.
Сейчас Александра Бортич входит в попечительский совет фонда «Шалаш», занимающегося поддержкой подростков, их родителей и педагогов в вопросах борьбы с агрессией и трудным поведением. Помимо этого, актриса регулярно оказывает помощь детским приютам и занимается поддержкой инициатив по защите бездомных животных.
Путь Бортич к профессии: от официантки до первых ролейЕщё в юности Александра решила, что хочет стать актрисой. Она записалась в театральную студию, где быстро проявились её способности: легко запоминала тексты и не боялась сцены. Для достижения цели Бортич даже самостоятельно сбросила около 20 килограммов, доведя вес до «стандартов поступления» в театральные училища. Однако попасть туда с первого раза ей не удалось.
После неудачной попытки поступления Александра подала документы в педагогический университет, но вскоре поняла, что эта профессия не её. Она бросила учёбу, устроилась официанткой и начала активно ходить на кастинги. Случайная удача улыбнулась на пробах в сериал «Деффчонки». Хотя главную роль Бортич не получила, её заметила режиссёр Нигина Сайфуллаева и пригласила на кастинг фильма «Как меня зовут». Там Александра прошла испытание и получила первую большую роль, которая открыла ей дорогу в кинематограф.
«Да, я показала грудь на кастинге. Но там была Нигина, режиссер, и актриса Лена Нестерова, которая помогала Нигине с кастингом. Нас было трое в комнате. И Нигина спросила: "А ты сможешь раздеться? А можешь сейчас?". И я подняла кофту», — делилась актриса.Уже через год Бортич попала в список актёров-прорывов года. С тех пор её график стал крайне плотным, а проекты приносили новые награды и признание. С годами Александра стала одной из самых востребованных молодых актрис.
В 2023 году она раскрылась в неожиданном амплуа, сыграв следователя в сериале «Фишер». В 2024 году актриса снялась сразу в двух картинах: «Танцуй, Селедка!» и «Между нами химия», продемонстрировав диапазон актёрских возможностей — от комедийных до драматических ролей.
Провокационные роли Александры Бортич и откровенные сценыПосле первых успешных проектов Александра Бортич перестала стесняться откровенных эпизодов в кино. Однако одна из таких сцен обернулась скандалом. По задумке режиссёра, актрисе предстояло полностью обнажённой проехать верхом на лошади по Красной площади. Ситуация вышла из-под контроля, когда телеведущая Тина Канделаки, оказавшаяся на съёмочной площадке, сфотографировала Бортич и выложила кадр в интернет.
«И вот эта "чудесная женщина" меня сфотографировала так, что не видно было ни оператора, ни режиссера, и выложила на своей страничке. Я отснялась в этой сцене и пошла в магазин, и мне кто-то написал или позвонил, я зашла посмотреть и увидела такое в комментариях. У меня случилась просто истерика, я сидела в туалете и просто рыдала», — вспоминала Бортич.Не менее громкой стала подготовка к роли в фильме «Я худею». По контракту с продюсерами Бортич должна была набрать к определённым срокам около 20 килограммов. В итоге её вес достигал 76,5 килограмма.
«Я ела пиццу, сладости и пила винишко. Живот у меня в первую очередь полнеет, потом ляхи, руки», — рассказывала Александра.По её словам, продюсеры даже переживали, что внешне она выглядит недостаточно «полненькой» для задумки картины.
Личная жизнь Александры БортичНесмотря на популярность, Александра никогда не любила светскую жизнь и крайне редко делится подробностями личной жизни. Об отношениях Александры с рэпером Вячеславом Воронцовым, известным под псевдонимом Мезза, стало известно только после их развода в 2018 году. Похзже Бортич призналась, что тот брак стал для неё «ошибкой».
«Я так не хочу об этом говорить. Но мягко говоря, я была сильно рада остаться одна», — говорила актриса.После развода Бортич начала встречаться с предпринимателем Евгением Савельевым — сыном депутата из Екатеринбурга. В 2020 году у пары родился сын Александр.
Актриса не скрывала, что считала эти отношения самыми счастливыми в своей жизни, однако в мае 2023 года стало известно о расставании пары. Несмотря на развод, Александра и Евгений сохранили дружеские отношения и продолжают вместе воспитывать ребёнка.
«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга, вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание», — призналась Бортич.Вокруг развода актрисы и Савельева сразу появились слухи. Многие поклонники связывали расставание с политическими разногласиями: Евгений — сын депутата партии «Единая Россия», а сама актриса открыто высказывала оппозиционные взгляды. Однако Александра подчёркивала, что в их семье политика никогда не обсуждалась.
На сегодняшний день Бортич публикует романтичные фотографии со звездой сериала «Трудные подростки» Давидом Сократяном. О возможном романе актеров впервые заговорили зимой 2025 года. Молодой человек родился в Китае.
Конфликт Бортич с Никитой КологривымВ 2022 году Александра оказалась в центре громкого скандала после высказываний актёра Никиты Кологривого, известный по сериалу «Слово пацана». Он подверг сомнению возможность стать профессиональным артистом без театрального образования, приведя в пример Бортич.
«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования... Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его... Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал Кологривый.Возмущённая актриса ответила резко: опубликовала фото в чёрной балаклаве и написала: «Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту». Позже Бортич признала, что у неё действительно нет профильного образования, но подчеркнула, что ни одна роль не досталась ей по блату или через постель.