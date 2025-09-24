24 сентября 2025, 17:09

Александра Бортич (фото: Instagram* / bortich)

Актриса Александра Бортич уже много лет остаётся одной из самых обсуждаемых персон в российском кинематографе. Она нередко сталкивается с критикой зрителей за отсутствие профессионального образования, но её плотный график съёмок и востребованность в кино говорят сами за себя. 24 сентября ей исполняется 31 год. О том, как сложился путь артистки, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Александры Бортич: детство и юность Путь Бортич к профессии: от официантки до первых ролей Провокационные роли Александры Бортич и откровенные сцены Личная жизнь Александры Бортич Конфликт Бортич с Никитой Кологривым

Биография Александры Бортич: детство и юность

«Меня буллили за длинный язык. Я действительно была дерзкой, но я не могу сказать, что я напрашивалась и получала», — рассказывала она.



Александра Бортич (фото: Instagram* / bortich)



Путь Бортич к профессии: от официантки до первых ролей

«Да, я показала грудь на кастинге. Но там была Нигина, режиссер, и актриса Лена Нестерова, которая помогала Нигине с кастингом. Нас было трое в комнате. И Нигина спросила: "А ты сможешь раздеться? А можешь сейчас?". И я подняла кофту», — делилась актриса.

Александра Бортич (фото: Instagram* / bortich)



Провокационные роли Александры Бортич и откровенные сцены

«И вот эта "чудесная женщина" меня сфотографировала так, что не видно было ни оператора, ни режиссера, и выложила на своей страничке. Я отснялась в этой сцене и пошла в магазин, и мне кто-то написал или позвонил, я зашла посмотреть и увидела такое в комментариях. У меня случилась просто истерика, я сидела в туалете и просто рыдала», — вспоминала Бортич.

«Я ела пиццу, сладости и пила винишко. Живот у меня в первую очередь полнеет, потом ляхи, руки», — рассказывала Александра.

Личная жизнь Александры Бортич

«Я так не хочу об этом говорить. Но мягко говоря, я была сильно рада остаться одна», — говорила актриса.

Александра Бортич с сыном и Евгением Савельевым (фото: Instagram* / bortich)



«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга, вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание», — призналась Бортич.

Александра Бортич (фото: Instagram* / bortich)



Конфликт Бортич с Никитой Кологривым

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования... Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его... Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал Кологривый.