«Я его очень люблю»: Лариса Рубальская отдала песню Пугачёвой Киркорову

Песню Пугачёвой на юбилее Рубальской исполнит Филипп Киркоров
Советская и российская поэтесса Лариса Рубальская празднует 80-летие. В интервью «Комсомольской правде» она сообщила, что на юбилейном концерте песню из репертуара Аллы Пугачёвой исполнит Филипп Киркоров.



Творчество Рубальской знают все звезды российской эстрады. Её хит «Живи спокойно, страна!» когда-то пела Алла Пугачёва. Но на предстоящем празднике эту композицию представит другой артист.

«Будет петь Филипп Киркоров, которого я очень люблю», — поделилась поэтесса.
В последнее время сама Рубальская начала карьеру артистки и гастролирует со спектаклями. Она дебютировала в драматическом жанре. Зрители увидят её в главной роли в постановке «Уроки счастья» на сцене Центрального Дома литераторов 30 сентября и 5 октября.

