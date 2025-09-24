«Я его очень люблю»: Лариса Рубальская отдала песню Пугачёвой Киркорову

24 сентября 2025, 12:52

Песню Пугачёвой на юбилее Рубальской исполнит Филипп Киркоров

Лариса Рубальская (Фото: Instagram* @rubala45)

Советская и российская поэтесса Лариса Рубальская празднует 80-летие. В интервью «Комсомольской правде» она сообщила, что на юбилейном концерте песню из репертуара Аллы Пугачёвой исполнит Филипп Киркоров.





Творчество Рубальской знают все звезды российской эстрады. Её хит «Живи спокойно, страна!» когда-то пела Алла Пугачёва. Но на предстоящем празднике эту композицию представит другой артист.

«Будет петь Филипп Киркоров, которого я очень люблю», — поделилась поэтесса.