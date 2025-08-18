«Покидает этот мир»: Ганеева предсказала судьбу Диброва после развода с изменившей ему женой

18 августа 2025, 16:38

Психолог Ганеева: Дибров после развода может испытать проблемы со здоровьем

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Цифровой психолог Вера Ганеева сообщила, что следующий год для ведущего Дмитрия Диброва будет очень сложным. На фоне скандала с женой Полиной Дмитрию следует обратить внимание на своё здоровье.





Как рассказала Ганеева в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1», Дибров затаил очень сильную обиду на свою супругу. Кроме того, он не хочет на публике раскрывать подробности конфликта — он всё проживает внутри себя. Поэтому очень велика вероятность того, что Дмитрий будет иметь проблемы с сердцем.

«Да, у Дмитрия Диброва будет тяжёлая ситуация, особенно ему нужно следить за своим здоровьем, так как он входит в такой цикл, когда жизненной энергии осталось очень мало. И если энергия на нуле, человек покидает этот мир. Он может себя добить. <…> Его внутренние метания спровоцируют саморазрушение посредством алкоголя, препаратов. Следующий год для него будет очень тяжёлым», — рассказала Вера Ганеева.