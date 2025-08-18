Достижения.рф

«Отказал и унизил»: Дмитрию Певцову грозит суд из-за скандала с активисткой

Александра Тищенко подала в суд на Дмитрия Певцова за оскорбления и моральный вред
Дмитрий Певцов (Фото: Instagram* @dima_pevtsov)

В Москве подан иск к депутату Госдумы Дмитрию Певцову о защите чести и компенсации морального вреда. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.



Тверской районный суд Москвы принял иск к актёру и депутату Государственной думы Дмитрию Певцову о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании денежной компенсации за моральный вред.

Истцом по делу выступает общественный деятель Александра Тищенко. Отмечается, что ранее она занималась защитой драматического театра «Мел», который более 30 лет работал в районе Отрадное, но в итоге был закрыт.

По данным пресс-службы судов, Тищенко обвиняет Певцова в том, что он отказал ей в личном приёме и допустил публичные оскорбления, что, по её мнению, причинило ей нравственные страдания. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 15 сентября 2025 года.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ольга Щелокова

