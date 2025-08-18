«Отказал и унизил»: Дмитрию Певцову грозит суд из-за скандала с активисткой
В Москве подан иск к депутату Госдумы Дмитрию Певцову о защите чести и компенсации морального вреда. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Тверской районный суд Москвы принял иск к актёру и депутату Государственной думы Дмитрию Певцову о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании денежной компенсации за моральный вред.
Истцом по делу выступает общественный деятель Александра Тищенко. Отмечается, что ранее она занималась защитой драматического театра «Мел», который более 30 лет работал в районе Отрадное, но в итоге был закрыт.
По данным пресс-службы судов, Тищенко обвиняет Певцова в том, что он отказал ей в личном приёме и допустил публичные оскорбления, что, по её мнению, причинило ей нравственные страдания. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 15 сентября 2025 года.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
