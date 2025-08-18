«Отказал и унизил»: Дмитрию Певцову грозит суд из-за скандала с активисткой

18 августа 2025, 15:38

Александра Тищенко подала в суд на Дмитрия Певцова за оскорбления и моральный вред

Дмитрий Певцов (Фото: Instagram* @dima_pevtsov)

В Москве подан иск к депутату Госдумы Дмитрию Певцову о защите чести и компенсации морального вреда. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.