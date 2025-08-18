Полина Диброва приехала в Ростов-на-Дону к детям на фоне семейного скандала

18 августа 2025, 15:49

Полина Диброва отправилась к сыновьям в Ростов-на-Дону на фоне слухов об измене

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

После бурного обсуждения личной жизни семьи Дибровых, Полина решила провести время с детьми в Ростове-на-Дону. Поводом для внимания общественности стали слухи о её возможной измене и размолвке с супругом, телеведущим Дмитрием Дибровым.





Официальных заявлений о разводе пара не делала. Более того, недавно Полина появилась в одном из видео мужа, где она передаёт ему чай — это только усилило вопросы со стороны поклонников, но ясности не добавило.



Спустя короткое время после публикации видео, Полина уехала в Ростов-на-Дону — туда, где сейчас находятся их трое сыновей. По сообщениям, детей временно отправили к бабушке, чтобы защитить от ажиотажа и негативной атмосферы вокруг семьи.





«Я приехала в Ростов к бабушке, к папе. Именно сюда меня принесли из роддома 36 лет назад. В западный микрорайон Ростова-на-Дону. Сегодня здесь живут мои дети», — рассказала Полина подписчикам в своём блоге.