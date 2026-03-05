05 марта 2026, 13:59

Василий Уткин

19 марта 2024 года не стало Василия Уткина — культового спортивного комментатора и дважды лауреата премии «ТЭФИ». 6 марта он мог бы отметить свой 53-й день рождения. За свою прямолинейность он расплатился не раз: в 2001 году на него напали с ножом, а в 2019-м — брызнули в лицо из газового баллончика. Несмотря на это, Уткин никогда не отказывался от честного мнения, за что его уважали коллеги и зрители. О том, как жил спортивный журналист и в какие конфликты ввязывался — в материале «Радио 1».





Биография Василия Уткина: детство и образование

Карьера на телевидении

Василий Уткин

«Много версий было у людей по этому поводу. Появилась даже легенда, что я пришел на эфир в нетрезвом виде. Это очень мило, ведь за 20 минут до матча я появился в эфире программы "Время", и вряд ли бы успел опьянеть за столь короткий срок. Могу сказать, что знаю человека, который принимал решение по моей персоне, но называть его не буду. Звонок поступил сверху, поэтому особенного выбора у Первого канала не было», — рассказал Уткин в эфире YouTube-шоу Gazlive.

Прямолинейность и конфликты

в 2001 году на него напали с ножом, два удара в спину могли стоить жизни, но он чудом выжил. Причины нападения так и остались неясны;

в 2006 году назвал матч ЦСКА – «Ростов» договорным, за что получил судебный иск, но смог его выиграть и даже получить тысячу рублей за издержки.

когда Тина Канделаки стала генпродюсером «Матч ТВ» и заявила, что построит новую редакцию с нуля, Уткин ответил, что вместе со старой «уйдет на помойку». Позже он согласился на сотрудничество, но оно быстро закончилось;

в 2020 году поссорился с Владимиром Соловьевым из-за темы самоизоляции. Уткин критиковал государственные меры поддержки, а Соловьев в ответ посоветовал ему сходить к психиатру. Когда Уткин вызвал его на словесный баттл, Соловьев отказался;

его самая долгая медиа-вражда была с Артемом Дзюбой. В 2016 году он поставил под сомнение мужество футболиста в конфликте с Юрием Лодыгиным, а затем неоднократно намекал на его глупость. Дзюба отвечал, что ему просто жаль комментатора;

Уткин открыто выступал против назначения Станислава Черчесова тренером сборной Росссии. В 2019 году, когда комментатору брызнули в лицо газовым баллончиком, он предположил, что за этим мог стоять именно Черчесов;

в 2021-м Уткин высмеял скандал Дмитрия Губерниева с Ольгой Бузовой, назвав обоих «фриками»;

в 2022 году поспорил с Камилом Гаджиевым, назвал его «фуфлогоном», а во время встречи отказался пожать ему руку, за что получил легкую пощечину.

Василий Уткин

Личная жизнь Василия Уткина

«Была очень скромная свадьба, мы оставались вместе чуть больше года, но вместе жили урывками — не было ни квартиры, ничего. При этом это были нормальные отношения, любили друг друга, но довольно скоро поняли, что нам надо расстаться — и мы развелись», — вспоминал он.

Борьба с болезнью и последние годы

«У меня был довольно долгий алкоголический период, сопряженный с личностным кризисом. Выходить из него было сложно. Но в какой-то момент я опять очень сильно похудел и понял, что с этим надо как-то справляться. К слову, с лишним весом я борюсь на протяжении всей жизни. Постоянно сбрасываю и набираю. Один раз весил максимально 230 килограммов. Было очень тяжело, поэтому принялся срочно худеть. Все-таки это большой риск для жизни», — делился журналист.

Василий Уткин

Культовые цитаты комментатора

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём!»

«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»

«Ну, конечно, давайте посвистим. Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю»