Покушение на убийство, многочисленные скандалы и фиктивный брак: как сложилась судьба спортивного комментатора Василия Уткина
19 марта 2024 года не стало Василия Уткина — культового спортивного комментатора и дважды лауреата премии «ТЭФИ». 6 марта он мог бы отметить свой 53-й день рождения. За свою прямолинейность он расплатился не раз: в 2001 году на него напали с ножом, а в 2019-м — брызнули в лицо из газового баллончика. Несмотря на это, Уткин никогда не отказывался от честного мнения, за что его уважали коллеги и зрители. О том, как жил спортивный журналист и в какие конфликты ввязывался — в материале «Радио 1».
Биография Василия Уткина: детство и образованиеВасилий Уткин родился в Балашихе в семье физика и врача. Ему не передались способности отца: точные науки давались тяжело, зато литература и иностранные языки были его стихией.
После школы он поступил в Московский педагогический университет, собираясь стать учителем, но так и не закончил пятый курс — журналистика взяла верх.
Карьера на телевиденииПервые шаги на ТВ Уткин сделал в 1989 году в 17-летнем возрасте. Настоящую известность ему принесла программа «Футбольный клуб» на НТВ, которую он начал вести в 1994 году. С 1996-го он комментировал спортивные матчи на НТВ и «НТВ-Плюс Спорт».
За свою работу дважды получил «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор (2004 и 2005 годы). Его коллеги и эксперты называли его голосом российского футбола. Он работал не только на НТВ, но и комментировал матчи для «России», «Первого канала», Eurosport, Discovery Channel и других. В его карьере были Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Чемпионаты мира и Европы.
Певец Владимир Пресняков и Василий Уткин (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
В 2018 году Уткин получил приглашение работать на Чемпионате мира по футболу на «Первом канале». Однако после первого же матча он неожиданно покинул проект, не раскрывая причин, сказав лишь, что расставание прошло взаимоуважительно.
«Много версий было у людей по этому поводу. Появилась даже легенда, что я пришел на эфир в нетрезвом виде. Это очень мило, ведь за 20 минут до матча я появился в эфире программы "Время", и вряд ли бы успел опьянеть за столь короткий срок. Могу сказать, что знаю человека, который принимал решение по моей персоне, но называть его не буду. Звонок поступил сверху, поэтому особенного выбора у Первого канала не было», — рассказал Уткин в эфире YouTube-шоу Gazlive.
Прямолинейность и конфликтыВасилий Уткин не боялся резких высказываний, что нередко приводило к конфликтам:
- в 2001 году на него напали с ножом, два удара в спину могли стоить жизни, но он чудом выжил. Причины нападения так и остались неясны;
- в 2006 году назвал матч ЦСКА – «Ростов» договорным, за что получил судебный иск, но смог его выиграть и даже получить тысячу рублей за издержки.
- когда Тина Канделаки стала генпродюсером «Матч ТВ» и заявила, что построит новую редакцию с нуля, Уткин ответил, что вместе со старой «уйдет на помойку». Позже он согласился на сотрудничество, но оно быстро закончилось;
- в 2020 году поссорился с Владимиром Соловьевым из-за темы самоизоляции. Уткин критиковал государственные меры поддержки, а Соловьев в ответ посоветовал ему сходить к психиатру. Когда Уткин вызвал его на словесный баттл, Соловьев отказался;
- его самая долгая медиа-вражда была с Артемом Дзюбой. В 2016 году он поставил под сомнение мужество футболиста в конфликте с Юрием Лодыгиным, а затем неоднократно намекал на его глупость. Дзюба отвечал, что ему просто жаль комментатора;
- Уткин открыто выступал против назначения Станислава Черчесова тренером сборной Росссии. В 2019 году, когда комментатору брызнули в лицо газовым баллончиком, он предположил, что за этим мог стоять именно Черчесов;
- в 2021-м Уткин высмеял скандал Дмитрия Губерниева с Ольгой Бузовой, назвав обоих «фриками»;
- в 2022 году поспорил с Камилом Гаджиевым, назвал его «фуфлогоном», а во время встречи отказался пожать ему руку, за что получил легкую пощечину.
Василий Уткин (фото: Instagram* / @realradioutkin)
Личная жизнь Василия УткинаВ конце 90-х Уткин женился на модели Наталье. Брак был скорее формальностью — девушке нужен был российский паспорт.
«Была очень скромная свадьба, мы оставались вместе чуть больше года, но вместе жили урывками — не было ни квартиры, ничего. При этом это были нормальные отношения, любили друг друга, но довольно скоро поняли, что нам надо расстаться — и мы развелись», — вспоминал он.Позже он закрутил роман с коллегой Натальей Пакуевой, но отношения оказались сложными. В 2006-м они расстались, затем ненадолго сошлись вновь, но окончательно разошлись через пару месяцев. После этого Пакуева вышла замуж за футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича.
Борьба с болезнью и последние годыРазрыв с Пакуевой сильно повлиял на Уткина — он начал заедать стресс и набрал большой вес. Позже он сделал операцию по резекции желудка и смог значительно похудеть, но проблемы со здоровьем его не покинули.
«У меня был довольно долгий алкоголический период, сопряженный с личностным кризисом. Выходить из него было сложно. Но в какой-то момент я опять очень сильно похудел и понял, что с этим надо как-то справляться. К слову, с лишним весом я борюсь на протяжении всей жизни. Постоянно сбрасываю и набираю. Один раз весил максимально 230 килограммов. Было очень тяжело, поэтому принялся срочно худеть. Все-таки это большой риск для жизни», — делился журналист.
Василий Уткин (фото: Instagram* / @realradioutkin)
В феврале 2024 года он появился на фото с игроками ФК «Эгриси» в инвалидной коляске, что вызвало тревогу у поклонников — и не зря. 19 марта его доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи дважды пытались реанимировать его, но из-за оторвавшегося тромба кровообращение остановилось.
В 18:01 19 марта 2024 года врачи констатировали смерть Василия Уткина.
Культовые цитаты комментатораВасилия Уткина запомнили как одного из самых ярких и эрудированных комментаторов российского спорта. Он выдавал запоминающиеся фразы прямо в эфире, без подготовки, что стало его визитной карточкой.
«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём!»
«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»
«Ну, конечно, давайте посвистим. Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю»