Гоген Солнцев получил ожоги кожи головы после процедуры осветления волос
Российский шоумен Гоген Солнцев заявил, что получил ожоги кожи головы после процедуры осветления волос в одном из салонов красоты Москвы. Об этом он рассказал Пятому каналу.
По словам артиста, он впервые посетил эту студию по рекомендации знакомых и хотел лишь слегка изменить образ. Однако во время процедуры произошла проблема с составом для осветления.
«Я вышел, попил кофе, вернулся. Она снимает фольгу. Я смотрю, у меня фольга выпадает вместе с волосами. Сразу, конечно спросил, что это вообще? Она говорит: „Ой, вы слишком долго ходили“», — цитирует Солнцева Telegram-канал издания.
Шоумен утверждает, что отсутствовал всего около 15 минут. После его претензий мастер, по словам артиста, заняла оборонительную позицию, а другая сотрудница салона поддержала коллегу.
На следующий день после процедуры у Солнцева появились ожоги кожи головы и образовалась корка. Артист обратился к трихологу, который назначил лечение и специальные мази.
«Она могла корни волос сжечь до такой степени, что они отмерли. То есть волосы никогда не вырастут», — отметил шоумен.
Несмотря на произошедшее, Солнцев заявил, что не собирается устраивать публичный скандал. Он направил салону досудебную претензию и надеется урегулировать ситуацию без обращения в суд.