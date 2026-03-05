Гоген Солнцев получил ожоги кожи головы после процедуры осветления волос

05 марта 2026, 12:10

Гоген Солнцев (Фото: Instagram*/solntcev)

Российский шоумен Гоген Солнцев заявил, что получил ожоги кожи головы после процедуры осветления волос в одном из салонов красоты Москвы. Об этом он рассказал Пятому каналу.





По словам артиста, он впервые посетил эту студию по рекомендации знакомых и хотел лишь слегка изменить образ. Однако во время процедуры произошла проблема с составом для осветления.





«Я вышел, попил кофе, вернулся. Она снимает фольгу. Я смотрю, у меня фольга выпадает вместе с волосами. Сразу, конечно спросил, что это вообще? Она говорит: „Ой, вы слишком долго ходили“», — цитирует Солнцева Telegram-канал издания.

«Она могла корни волос сжечь до такой степени, что они отмерли. То есть волосы никогда не вырастут», — отметил шоумен.