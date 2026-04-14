Полина Диброва раскрыла, какой Дмитрий Дибров на самом деле вне камер
Полина Диброва назвала бывшего мужа живым и органичным человеком
Бывшая жена российского журналиста Дмитрия Диброва Полина рассказала, какой он вне камер, и отвергла мнение ведущего Георгия Иващенко о его надменности, сухости и властности.
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv Иващенко признался, что со стороны шоумен производит жесткое впечатление. Женщина с этим не согласилась. Она назвала экс-супруга «очень живым» и «органичным» человеком. По ее словам, вся семейная жизнь шла по его сценарию. Дибров, как отметила собеседница, мечтал встретить женщину, влюбиться и создать крепкую семью.
«Он искал, но это же неизвестно, когда и где найдешь. Я ни разу не усомнилась в его отношении к себе. У каждого бывают свои слабости, свои трудности, свои пороки. Мы все неидеальны», — сказала Полина.
Она призналась, что в юности полностью приняла уклад мужа. По ее оценке, она идеально вписалась в его мир, жила рядом с ним и смотрела на него «открыв рот». Полина подчеркнула, что не использовала деньги и связи бывшего супруга. Все свое внимание она отдавала дому и воспитанию детей.
О разрыве Дмитрия и Полины стало известно в прошлом году. Они были вместе с 2009 года и за это время вырастили троих сыновей. Позже знаменитость рассказала, что состоит в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком.