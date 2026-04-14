Полина Диброва раскрыла, какой Дмитрий Дибров на самом деле вне камер

14 апреля 2026, 13:26

Полина Диброва назвала бывшего мужа живым и органичным человеком

Бывшая жена российского журналиста Дмитрия Диброва Полина рассказала, какой он вне камер, и отвергла мнение ведущего Георгия Иващенко о его надменности, сухости и властности.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv Иващенко признался, что со стороны шоумен производит жесткое впечатление. Женщина с этим не согласилась. Она назвала экс-супруга «‎очень живым» и «‎органичным» человеком. По ее словам, вся семейная жизнь шла по его сценарию. Дибров, как отметила собеседница, мечтал встретить женщину, влюбиться и создать крепкую семью.





«‎Он искал, но это же неизвестно, когда и где найдешь. Я ни разу не усомнилась в его отношении к себе. У каждого бывают свои слабости, свои трудности, свои пороки. Мы все неидеальны», — сказала Полина.