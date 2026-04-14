Полина Диброва раскрыла причины, по которым не хочет отказываться от фамилии бывшего мужа
Полина Диброва рассказала, почему до сих пор не поменяла фамилию
Бывшая супруга журналиста Дмитрия Диброва Полина заявила, что не намерена менять фамилию после развода. По словам Полины, решение связано как с личными, так и с практическими причинами.
Об этом она рассказала в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv в беседе с ведущим Георгием Иващенко. Она подчеркнула, что у нее трое сыновей, а смена фамилии повлечёт за собой значительные сложности, в том числе при оформлении документов и путешествиях.
«Ты представляешь, что такое путешествовать под разными фамилиями? Сколько документации нужно менять? У меня клуб под этой фамилией. Я жила 16 лет, то есть большую часть своей сознательной жизни под этой фамилией», — подчеркнула она.Также Полина отметила, что не считает необходимым менять фамилию под влиянием общественного мнения, несмотря на частые вопросы со стороны окружающих. Кроме того, она известна широкой аудитории именно под фамилией Диброва.