Полина Диброва раскрыла причины, по которым не хочет отказываться от фамилии бывшего мужа

14 апреля 2026, 14:31

Полина Диброва рассказала, почему до сих пор не поменяла фамилию

Бывшая супруга журналиста Дмитрия Диброва Полина заявила, что не намерена менять фамилию после развода. По словам Полины, решение связано как с личными, так и с практическими причинами.





Об этом она рассказала в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv в беседе с ведущим Георгием Иващенко. Она подчеркнула, что у нее трое сыновей, а смена фамилии повлечёт за собой значительные сложности, в том числе при оформлении документов и путешествиях.





«Ты представляешь, что такое путешествовать под разными фамилиями? Сколько документации нужно менять? У меня клуб под этой фамилией. Я жила 16 лет, то есть большую часть своей сознательной жизни под этой фамилией», — подчеркнула она.