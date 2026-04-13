Побег из «Ласкового мая», проклятый крест Талькова и закрытый гроб: что погубило первого исполнителя «Ветер с моря дул» Юрия Барабаша?
Юрий Барабаш — голос, который знала вся страна. Певец, взявший хулиганский псевдоним Петлюра и превративший блатные песни в исповедь поколения 90-х, а также единственный солист «Ласкового мая», который отказался носить серьгу и петь голосом Шатунова. 14 апреля он мог бы отпраздновать своё 52-летие, но судьба распорядилась иначе. О мистическом кресте Талькова и песне, которую украла Натали, читайте в материале «Радио 1».
Ставропольский хулиган и «Ласковый май»История Юрия Барабаша — это классический сценарий «певца из подворотни», который сыскал славу слишком рано. Родившийся 14 апреля 1974 года на Камчатке в семье офицера ВМФ, после смерти отца он переехал с мамой и сестрой в Ставрополь. Там, в жарком городе, он превратился в того самого «трудного подростка». За хулиганские выходки и драчливый характер сверстники дали ему прозвище в честь украинского политического деятеля времен Гражданской войны — Юра-Петлюра. Смешно, но именно эта дворовая кличка, пропитанная духом бунтарства, позже станет его сценическим брендом.
Музыкой Барабаш занимался «для души». Не имея ни слуха в консерваторском понимании, ни специального образования, он самоучкой освоил гитару и писал песни у себя в комнате. В эпоху тотальной любви к «Ласковому маю» запись юного таланта случайно попала к продюсеру группы Андрею Разину. Тот был в панике: Юрий Шатунов ушел, коллектив разваливался, и вдруг в провинции находится парень с голосом-двойником главного кумира девчонок. Так Барабаш оказался в Москве под псевдонимом Юра Орлов.
Однако «большая сцена» Разина пришлась не по душе артисту. Мать певца позже вспоминала в передаче «Как уходили кумиры»:
«Он съездил один раз (на гастроли). Я ждала его через месяц, а он вернулся через три дня и сказал, что с Разиным работать больше не будет».Говорят, Барабаш отказался подстраиваться под образ Шатунова — отращивать волосы и вставлять серьгу. Он сбежал от попсы обратно во двор, и именно этот бунт предопределил его судьбу. Первые альбомы «Споём, жиган» (1993) и «Налётчик Беня» (1994) Барабаш записывал в домашней студии. В 1995 году Юрий заключил контракт с фирмой «Мастер Саунд». Это позволило перезаписать старые треки на профессиональном оборудовании и выпустить новые альбомы: «Малолетка», «Скорый поезд» и «Печальный парень». При жизни артист успел записать шестой альбом, который вышел посмертно под названием «Прощальный».
Мистика креста и несостоявшаяся свадьбаЛичная жизнь Барабаша была окутана тайнами и мистическими знаками. Его девушка Ольга Набатникова боялась одного подарка — нательного креста Игоря Талькова. Этот крест, перешедший к Юрию от солиста группы «Ласковый бык» Алексея Блохина, многие считали роковым. По легенде, Блохин начал слепнуть и заболел, после того как забрал реликвию, и поспешил от нее избавиться.
Суеверная Ольга умоляла Юрия снять крест, но он не слушал. Планировалась свадьба, но пара так и не пошла под венец. Мать певца позже рассказывала жуткую деталь: в день гибели сын снова надел тот самый крест Талькова. Другой мистический знак мать увидела в песне сына: «Ты к нему пришла в зеленом — мать тебе открыла в черном». После трагедии Ольга действительно впервые пришла в дом к матери Юрия в зеленой одежде.
Тайна гибели артистаНочь с 27 на 28 сентября 1996 года стала роковой. На Севастопольском проспекте Москвы BMW 535i на огромной скорости врезалась в столб. 22-летнего Юрия выбросило из салона, он скончался мгновенно. Официальная версия — начинающий водитель не справился с управлением. Но родные до сих пор не верят, что он был за рулем.
Петлюра не имел опыта вождения, а машина, оформленная на кого-то другого, была взята «на вечер». Есть версия, что за рулем был криминальный авторитет, а Юрий лишь пассажир. Сюжет о ДТП попал в программу «Дорожный патруль», где было сказано, что личность погибшего водителя не установлена. Похоронили 22-летнюю звезду в закрытом гробу на Хованском кладбище — тело было сильно изуродовано.
Стоит отметить, что отпевал Юрия Барабаша тот же священнослужитель, что и Игоря Талькова, а нательный крест мать решила похоронить вместе с сыном, чтобы прервать череду несчастий, принесенных им.