Побег из «Ласкового мая», проклятый крест Талькова и закрытый гроб: что погубило первого исполнителя «Ветер с моря дул» Юрия Барабаша?

Юрий Барабаш (Фото: скриншот т/п «Как уходили кумиры»)

Юрий Барабаш — голос, который знала вся страна. Певец, взявший хулиганский псевдоним Петлюра и превративший блатные песни в исповедь поколения 90-х, а также единственный солист «Ласкового мая», который отказался носить серьгу и петь голосом Шатунова. 14 апреля он мог бы отпраздновать своё 52-летие, но судьба распорядилась иначе. О мистическом кресте Талькова и песне, которую украла Натали, читайте в материале «Радио 1».




Ставропольский хулиган и «Ласковый май»

История Юрия Барабаша — это классический сценарий «певца из подворотни», который сыскал славу слишком рано. Родившийся 14 апреля 1974 года на Камчатке в семье офицера ВМФ, после смерти отца он переехал с мамой и сестрой в Ставрополь. Там, в жарком городе, он превратился в того самого «трудного подростка». За хулиганские выходки и драчливый характер сверстники дали ему прозвище в честь украинского политического деятеля времен Гражданской войны — Юра-Петлюра. Смешно, но именно эта дворовая кличка, пропитанная духом бунтарства, позже станет его сценическим брендом.

Музыкой Барабаш занимался «для души». Не имея ни слуха в консерваторском понимании, ни специального образования, он самоучкой освоил гитару и писал песни у себя в комнате. В эпоху тотальной любви к «Ласковому маю» запись юного таланта случайно попала к продюсеру группы Андрею Разину. Тот был в панике: Юрий Шатунов ушел, коллектив разваливался, и вдруг в провинции находится парень с голосом-двойником главного кумира девчонок. Так Барабаш оказался в Москве под псевдонимом Юра Орлов.

Однако «большая сцена» Разина пришлась не по душе артисту. Мать певца позже вспоминала в передаче «Как уходили кумиры»:
«Он съездил один раз (на гастроли). Я ждала его через месяц, а он вернулся через три дня и сказал, что с Разиным работать больше не будет».
Говорят, Барабаш отказался подстраиваться под образ Шатунова — отращивать волосы и вставлять серьгу. Он сбежал от попсы обратно во двор, и именно этот бунт предопределил его судьбу. Первые альбомы «Споём, жиган» (1993) и «Налётчик Беня» (1994) Барабаш записывал в домашней студии. В 1995 году Юрий заключил контракт с фирмой «Мастер Саунд». Это позволило перезаписать старые треки на профессиональном оборудовании и выпустить новые альбомы: «Малолетка», «Скорый поезд» и «Печальный парень». При жизни артист успел записать шестой альбом, который вышел посмертно под названием «Прощальный».

Мистика креста и несостоявшаяся свадьба

Личная жизнь Барабаша была окутана тайнами и мистическими знаками. Его девушка Ольга Набатникова боялась одного подарка — нательного креста Игоря Талькова. Этот крест, перешедший к Юрию от солиста группы «Ласковый бык» Алексея Блохина, многие считали роковым. По легенде, Блохин начал слепнуть и заболел, после того как забрал реликвию, и поспешил от нее избавиться.

Суеверная Ольга умоляла Юрия снять крест, но он не слушал. Планировалась свадьба, но пара так и не пошла под венец. Мать певца позже рассказывала жуткую деталь: в день гибели сын снова надел тот самый крест Талькова. Другой мистический знак мать увидела в песне сына: «Ты к нему пришла в зеленом — мать тебе открыла в черном». После трагедии Ольга действительно впервые пришла в дом к матери Юрия в зеленой одежде.

Тайна гибели артиста

Ночь с 27 на 28 сентября 1996 года стала роковой. На Севастопольском проспекте Москвы BMW 535i на огромной скорости врезалась в столб. 22-летнего Юрия выбросило из салона, он скончался мгновенно. Официальная версия — начинающий водитель не справился с управлением. Но родные до сих пор не верят, что он был за рулем.

Петлюра не имел опыта вождения, а машина, оформленная на кого-то другого, была взята «на вечер». Есть версия, что за рулем был криминальный авторитет, а Юрий лишь пассажир. Сюжет о ДТП попал в программу «Дорожный патруль», где было сказано, что личность погибшего водителя не установлена. Похоронили 22-летнюю звезду в закрытом гробу на Хованском кладбище — тело было сильно изуродовано.

Стоит отметить, что отпевал Юрия Барабаша тот же священнослужитель, что и Игоря Талькова, а нательный крест мать решила похоронить вместе с сыном, чтобы прервать череду несчастий, принесенных им.

Скандальная слава и плагиат «Ветра с моря дул»

Карьера Петлюры развивалась стремительно, но не без скандалов. Его альбомы «Скорый поезд» и «Малолетка» разошлись миллионными тиражами, хотя критики называли его творчество «романтизацией криминала». Однако главный скандал разразился спустя годы после его смерти. В 1998 году певица Натали выпустила мегахит «Ветер с моря дул». Частичные слова и мелодия оказались заимствованы из песни Петлюры «Не судьба». Долгое время в титрах значилось «автор неизвестен», пока Юрий Малышев, написавший песню для Юрия, не отстоял свои права, став соавтором. Сам Барабаш уже не мог дать комментариев.

Живое наследие

Прошло почти три десятилетия, но песни «Скорый поезд», «Малолетка», «Печальный парень» и «Платье белое» не стареют. Творчество Петлюры сегодня переслушивает новое поколение на цифровых платформах, его голос стал символом искренности 90-х. «Ветер с моря дул» — до сих пор ротируется на радиостанциях, хотя мало кто из молодых слушателей знает, что у этой мелодии был печальный первоисточник. Юрий Барабаш ушел, оставив десятки блатных и лирических хитов, на которых выросла целая эпоха.

Елена Генералова

