Polnalyubvi: как тиктокерша из России взорвала музыкальные чарты и с чего начался её путь?
Марина Демещенко, более известная как Polnalyubvi, — российская певица и автор музыкальных хитов. Её история — это пример того, как благодаря TikTok, можно буквально взорвать чарты без традиционной раскрутки от крупных лейблов. Сейчас Марина — не только музыкант, но и заметный инфлюенсер в соцсетях, а её творчество слушают десятки тысяч людей по всей стране и за её пределами.
Кто такая Polnalyubvi ?Настоящее имя певицы — Марина Валерьевна Демещенко, псевдоним Polnalyubvi. Марина родилась 13 февраля 2000 года в Анадыре, на Чукотке. В городе проживает всего 10 000 жителей.
Зима здесь длится дольше лета, и сцена казалась недостижимой мечтой. Когда девочке было три года, семья переехала в Великие Луки, в Псковскую область, и уже через год она поступила в музыкальную школу по классу скрипки.
Однако судьба проверяла её упорство. В 9 лет хор исключил Марию, сказав, что пение — не её путь.
«Это было больно, но я не сдалась», — вспоминает певица.
Играла на скрипке в переходах, чтобы заработать на первую гитаруВ 13 лет Марина переехала в Петербург, чтобы продолжить музыкальное образование. В 15 лет она взяла скрипку и пошла играть в переходах метро, зарабатывая на свой первый телефон и первую гитару. Параллельно она снимала каверы и писала тексты, училась с нуля фотографировать и создавать визуальный контент.
В 16 лет написала первую песню, в 17 — выпустила дебютный альбом, а к 19‑ти у неё уже было три студийных альбома. Её путь был тернист: ни школа, ни университет, ни друзья, ни семья изначально не верили в успех.
Хиты, которые полюбили миллионы слушателейПрорыв случился с альбомом «Сказка о лесной ниве», в котором появились песни «Кометы», «Девочка и море», «Твои глаза». Эти композиции полюбили тысячи слушателей, а Марина начала собирать залы по 100 человек и больше. Сегодня она выступает на стадионах, хедлайнит крупнейшие фестивали, а её музыка звучит в кино и на ТВ.
Сейчас у Polnalyubvi 6 альбомов и более 2 миллионов слушателей на Яндекс.Музыке. Она сотрудничает с любимыми артистами — «The Hatters», «Три дня дождя», «Pyrokinesis» — снимается в кино, придумывает визуалы и пишет музыку.
Polnalyubvi — пример того, как упорство меняет судьбу
«Сейчас мне 25, и всё это стало возможным только потому, что когда-то я не остановилась. Я просто взяла скрипку и пошла играть в метро. А дальше, шаг за шагом, я построила свою сцену сама», — рассказывает Марина.
Её история показывает, что упорство, вера в свои мечты и постоянное движение вперёд могут сделать невозможное возможным.
TikTok как трамплин для карьерыМария показывает процесс создания музыки, эмоции и моменты из жизни, делясь своим творчеством напрямую с поклонниками. TikTok стал для неё площадкой, где можно не просто показать песни, а создать вокруг них сообщество людей, разделяющих одни и те же чувства и ценности.
Именно это сообщество помогает её трекам выходить за рамки интернет‑феномена и становиться настоящими хитами.