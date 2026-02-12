Певица Вика Цыганова раскрыла, почему не хочет быть частью современного шоу-бизнеса

12 февраля 2026, 01:53

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Радиостанции не ставят песни Виктории Цыгановой из-за принципов, которых придерживается звезда. По этой же причине она не участвует во многих масштабных проектах российского шоу-бизнеса, передает Общественная Служба Новостей (ОСН).





Цыганова пояснила, что она против шоу-бизнеса, который призывает Москву танцевать, в то время как на СВО гибнут люди. Артистка считает, что ее миссия — не развлекать, а сохранять культурную идентичность РФ.





«Но из-за того, что я не поддерживаю такой пир во время чумы, меня никуда и не зовут, а радиостанции не ставят мои песни», — объяснила певица.

«Живем мы на этой земле не за звания, а за то, что хотим сделать эту жизнь лучше, и за то, что есть в душе Бог. Пока он есть — будет жива Россия. Может, это звучит пафосно, но говорю так, как есть», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.