Певица Вика Цыганова раскрыла, почему не хочет быть частью современного шоу-бизнеса
Радиостанции не ставят песни Виктории Цыгановой из-за принципов, которых придерживается звезда. По этой же причине она не участвует во многих масштабных проектах российского шоу-бизнеса, передает Общественная Служба Новостей (ОСН).
Цыганова пояснила, что она против шоу-бизнеса, который призывает Москву танцевать, в то время как на СВО гибнут люди. Артистка считает, что ее миссия — не развлекать, а сохранять культурную идентичность РФ.
«Но из-за того, что я не поддерживаю такой пир во время чумы, меня никуда и не зовут, а радиостанции не ставят мои песни», — объяснила певица.Супруг звезды Вадим Цыганов согласен с ее убеждениями. Он назвал свою жену «голосом СВО», который ценят люди. По его словам, когда началась спецоперация, то клипы Виктории набирали больше просмотров, чем, например, песни SHAMAN.
Цыганова уточнила, что не соревнуется с коллегами, которых считает народными артистами.
«Живем мы на этой земле не за звания, а за то, что хотим сделать эту жизнь лучше, и за то, что есть в душе Бог. Пока он есть — будет жива Россия. Может, это звучит пафосно, но говорю так, как есть», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.Ранее Цыганова призналась, что с удовольствием спела бы дуэтом с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, а с режиссером Константином Богомоловым она была бы не против станцевать.