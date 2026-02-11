Бритни Спирс продала свой культовый музыкальный каталог за баснословную сумму

11 февраля 2026, 12:55

Бритни Спирс передала права на главные хиты компании Primary Wave

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс заключила одну из самых громких сделок в музыкальной индустрии последних лет, продав права на свой легендарный каталог песен.