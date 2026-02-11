Бритни Спирс продала свой культовый музыкальный каталог за баснословную сумму
Бритни Спирс заключила одну из самых громких сделок в музыкальной индустрии последних лет, продав права на свой легендарный каталог песен.
Как сообщает Page Six, поп-дива передала управление и владение своими хитами частной музыкальной компании Primary Wave, специализирующейся на покупке знаковых музыкальных активов.
Точная сумма сделки официально не раскрывается, однако источники издания утверждают, что речь идёт о девятизначной цифре. По словам инсайдеров, доход Бритни от продажи каталога может быть сопоставим с контрактом Джастина Бибера, который в 2022 году расстался со своими музыкальными правами примерно за 200 миллионов долларов.
В пакет проданных композиций вошли ключевые хиты карьеры Спирс, ставшие символами целой эпохи в поп-музыке. Среди них — …Baby One More Time, Oops!.. I Did It Again, Toxic, Gimme More и другие треки, которые принесли певице мировую славу и многомиллионные продажи.
Артистка уже успела отпраздновать успешную сделку в семейном кругу. Особое внимание поклонников привлёк тот факт, что Бритни отметила событие вместе со своими сыновьями — Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.
Ранее сообщалось, что на протяжении долгого времени отношения между певицей и детьми были напряжёнными, поэтому совместное празднование стало для фанатов неожиданным и символичным жестом.
