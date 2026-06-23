«Половина "пирога" вывалилась»: Сергей Зверев раскритиковал откровенные наряды звёзд

23 июня 2026, 13:55

Сергей Зверев прокомментировал идею депутатов контролировать сценические наряды артистов

Сергей Зверев (фото: «Радио 1»)

Известный стилист и шоумен Сергей Зверев высказался о возможных ограничениях для звёзд эстрады. Поводом для обсуждения стала инициатива депутатов регламентировать внешний вид исполнителей на сцене. Он высказался об образах современных артистов и заявил, что некоторые сценические костюмы выглядят слишком откровенно.





Своим мнением он поделился в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. Сергей заявил, что чиновники, вероятно, имеют в виду самые вопиющие случаи, когда на артистках почти нет одежды и со сцены видно все, что должно быть скрыто.



Стилист подчеркнул, что проблема действительно существует: порой костюмы настолько откровенные, а ткани настолько тонкие, что малейшее неловкое движение может привести к неловким ситуациям во время выступлений.





«Здесь вот цветочек, а тут ниточка, вот и весь костюм. А вот эта ниточка завернулась и половина "пирога" вывалилась», — сказал он.

«Они имеют в виду это, когда совсем перебор и жесть. А когда красиво — оно все красиво», — подчеркнул Зверев.