Виктория Боня назвала гонорары за участие в «Доме-2»

23 июня 2026, 08:19

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущая Виктория Боня раскрыла, сколько зарабатывала во время участия в «Доме-2». По ее словам, гонорар на проекте доходил до 6 тысяч долларов в месяц. Об этом знаменитость рассказала в подкасте Анатолия Сульянова.