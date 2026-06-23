Виктория Боня назвала гонорары за участие в «Доме-2»
Телеведущая Виктория Боня раскрыла, сколько зарабатывала во время участия в «Доме-2». По ее словам, гонорар на проекте доходил до 6 тысяч долларов в месяц. Об этом знаменитость рассказала в подкасте Анатолия Сульянова.
Россиянка уточнила, что пришла на «Дом-2» всего на месяц, чтобы получить опыт на съемках. Однако задержалась там почти на полгода. Через три месяца участникам начали платить по 3 тысячи долларов, а перед ее уходом гонорар подняли до 6 тысяч.
Телеведущая также вспомнила, что решила покинуть проект после ухода Антона. По ее словам, после этого ее убрали из эфира и не показали прощальный сюжет. Позже продюсеры звали Боню обратно, но она не согласилась на сумму в 15 тысяч долларов.
После переезда в Москву Виктория сменила несколько работ: трудилась официанткой, стояла за кассой и продавала лотерейные билеты. В это же время она училась в МГУ пищевых производств, где получила диплом по бухгалтерскому учету и аудиту. Позже Боня окончила школу «Останкино» по направлению телерадиожурналистики и развивалась в модельной сфере.
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