«В надежде, что однажды смогу»: Бритни Спирс призналась в желании завести ребёнка

22 июня 2026, 22:19

Певица Бритни Спирс рассказала о мечте о третьем ребёнке

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс призналась в соцсетях, что не исключает появления ещё одного ребёнка. В День отца певица поделилась личным откровением и рассказала о мечте снова испытать радость материнства.





В опубликованном посте артистка предстала в ярком образе — в жёлтом платье-комбинации и чёрных ботинках, держа в руках небольшую гитару. По словам Бритни, этот музыкальный инструмент связан для неё не только с творчеством, но и с детскими воспоминаниями.





«Это эмоциональный день для меня. Гитары напоминают мне о детских мечтах. Говорят, музыка — это речь ангелов. Эту гитару я купила в Мексике в надежде, что однажды смогу завести ещё одного ребёнка», — написала певица.