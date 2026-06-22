«В надежде, что однажды смогу»: Бритни Спирс призналась в желании завести ребёнка
Певица Бритни Спирс рассказала о мечте о третьем ребёнке
Бритни Спирс призналась в соцсетях, что не исключает появления ещё одного ребёнка. В День отца певица поделилась личным откровением и рассказала о мечте снова испытать радость материнства.
В опубликованном посте артистка предстала в ярком образе — в жёлтом платье-комбинации и чёрных ботинках, держа в руках небольшую гитару. По словам Бритни, этот музыкальный инструмент связан для неё не только с творчеством, но и с детскими воспоминаниями.
«Это эмоциональный день для меня. Гитары напоминают мне о детских мечтах. Говорят, музыка — это речь ангелов. Эту гитару я купила в Мексике в надежде, что однажды смогу завести ещё одного ребёнка», — написала певица.У Спирс уже есть двое сыновей от бывшего мужа Кевин Федерлайн — 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс. По словам источников, именно отношения с детьми и желание быть ближе к ним стали одной из причин, которые повлияли на важные решения певицы в последние годы. Теперь поклонники обсуждают признание Бритни и её возможные планы на будущее.