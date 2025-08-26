Сестра Гуфа отказалась обсуждать инцидент перед его концертом
Ольга Долматова не стала комментировать поведение брата в Калининграде
Сестра рэпера Гуфа — Ольга Долматова — воздержалась от комментариев по поводу скандального происшествия, случившегося перед выступлением артиста в Калининграде.
В беседе с NEWS.ru она заявила, что любые вопросы по этому делу следует адресовать адвокату Сергею Жорину, который представляет интересы её брата.
«Если он не даёт комментариев, то и мне нечего добавлять», — пояснила она.Напомним, инцидент произошёл в субботу: Гуф отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь и наркотики. Между тем его бывшая супруга Айза-Лилуна Ай публично встала на его защиту, заявив, что артист всегда серьёзно относится к подготовке и проведению своих концертов.