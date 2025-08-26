Сестра Гуфа отказалась обсуждать инцидент перед его концертом

26 августа 2025, 19:47

Ольга Долматова не стала комментировать поведение брата в Калининграде

Гуф с сестрой Ольгой (Фото: Instagram* / @olgadolmatova)

Сестра рэпера Гуфа — Ольга Долматова — воздержалась от комментариев по поводу скандального происшествия, случившегося перед выступлением артиста в Калининграде.





В беседе с NEWS.ru она заявила, что любые вопросы по этому делу следует адресовать адвокату Сергею Жорину, который представляет интересы её брата.





«Если он не даёт комментариев, то и мне нечего добавлять», — пояснила она.