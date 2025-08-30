Достижения.рф

«Пытались сохранить как только могли»: Рэпер Гуф заявил о расставании с невестой Разият Салаховой

Разият Салахова и рэпер Гуф (Фото: Инстаграм* @69kitana)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) подтвердил, что расстался со своей невестой Разият Салаховой. Об этом сообщает Super.ru.



Пара, готовившаяся к свадьбе, рассталась после продолжительных попыток восстановить отношения. Долматов отказался раскрывать причину разрыва, сославшись на волю судьбы.

«Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба», — пояснил Гуф.

Рэпер подчеркнул, что искренне желает Разият всего наилучшего и всегда готов помочь ей, если понадобится.

Напомним, пара была вместе с 2023 года. В ноябре прошлого года музыкант сделал девушке предложение на своем концерте.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

