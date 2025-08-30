«Пытались сохранить как только могли»: Рэпер Гуф заявил о расставании с невестой Разият Салаховой

30 августа 2025, 09:35

Рэпер Гуф заявил о расставании с невестой Разият Салаховой

Разият Салахова и рэпер Гуф (Фото: Инстаграм* @69kitana)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) подтвердил, что расстался со своей невестой Разият Салаховой. Об этом сообщает Super.ru.





Пара, готовившаяся к свадьбе, рассталась после продолжительных попыток восстановить отношения. Долматов отказался раскрывать причину разрыва, сославшись на волю судьбы.





«Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба», — пояснил Гуф.