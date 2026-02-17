Попал под машину и оказался в исправительной колонии: нелегкая судьба звезды фильма «Весна на Заречной улице» Геннадия Юхтина. Из-за чего умер актер?
Геннадий Гаврилович Юхтин — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, исполнитель более чем ста ролей в художественных фильмах и телесериалах. Наибольшую известность он приобрёл в 1950–1960-е годы благодаря работам в картинах «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате». Актёр скончался 18 февраля 2022 года. О его непростой судьбе — в материале «Радио 1».
Биография Геннадия Юхтина: детство и происхождениеГеннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка в семье убеждённых коммунистов Гаврилы и Раисы Юхтиных. Родители придерживались революционных идеалов, что отразилось и в выборе имён для детей. Старшую дочь назвали Идеей, а появившегося в 1932 году сына — Гением. В те годы подобные имена не считались редкостью: встречались Вилен, Марлен, Рэм, Ким, Ноябрина и другие.
Сам будущий актёр не испытывал дискомфорта из-за необычного имени: в семье и школе его называли Генкой. Долгое время он даже не задумывался о формальной записи в документах. Однако при получении паспорта официально остался Гением и с этим именем прожил всю жизнь.
В возрасте десяти лет Геннадий Юхтин остался круглым сиротой. Во время Великой Отечественной войны его мать погибла на фронте, а отец умер от ран, полученных в боях. Оставшись без родителей, мальчик оказался в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Вместе с другом он начал воровать, сбывая похищенное на рынке. Подростков задержали, после чего последовали исправительная колония и направление в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота.
Руководителем учреждения был ученик педагога и писателя Антона Макаренко, и воспитательная система строилась на соответствующих педагогических принципах. Детей активно вовлекали в занятия спортом, художественным творчеством, походами, кружковой деятельностью, просмотром фильмов. Именно здесь у Юхтина сформировался интерес к искусству.
Образование и поступление во ВГИКПосле окончания школы Геннадий планировал поступить в военное училище, однако медицинская комиссия не допустила его к обучению из-за проблем со зрением. В результате он принял решение попробовать силы во ВГИКе. В поступлении ему помогла воспитательница.
«У меня не было ни знакомых, ни родственников, но, как ни странно, я сразу поступил на курс Ольги Рыжовой и Бориса Бибикова», — вспоминал артист.Во время учёбы Юхтин убедился, что необычное имя не является препятствием в актёрской среде. Среди его однокурсников были Изольда, Астрида, Данута, Руфина, Майя, Нинель, Альфред, Артур. Некоторые из них впоследствии стали известными кинозвездами, включая Надежду Румянцеву, Руфину Нифонтову, Татьяну Конюхову, Майю Булгакову и Изольду Извицкую.
Актер отмечал, что студенческие годы запомнились прежде всего педагогами. По его словам, преподаватели не ставили целью «создание великих артистов», а стремились развить природные способности студентов.
«Это была особая культура поведения и с нами, молодежью, и между собой. Я одну запомнил на всю жизнь фразу: «Мы не будем делать из вас великих артистов. Но развивать то, что вам дано природой, обязаны. Главное — чтобы вы стали личностями, где бы ни работали: в кино, в бизнесе или около искусства». И эту истину я иногда вспоминаю, иногда с грустью», — делился Геннадий.Он добавил, что многое не успел в жизни. Напимер, он всегда мечтал разговаривать на нескольких языках, однако так и не сумел их выучить.
Кинокарьера Геннадия ЮхтинаВ фильмографии Гения Юхтина — около 180 работ. В титрах он указывался как Геннадий. Актёр продолжал сниматься практически до последних лет жизни, пока позволяли здоровье и силы. Главные роли доставались ему нечасто, нередко его фамилия даже отсутствовала в титрах. Однако Юхтин придерживался позиции, что даже эпизодическая роль требует полной отдачи. Именно поэтому его образы, независимо от масштаба, запоминались зрителям.
«С кино мне повезло сразу. Когда я закончил ВГИК, весь наш курс сразу же зачислили в штат Театра Киноактера и очень многих расхватали на съемки. Тут-то передо мной и встала дилемма: уезжать в Кунгур на съемки "Чужой родни" или в Ленинград на пробы "Дела Румянцева". Вопрос разрешила старая добрая поговорка: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" — я поехал на съемки, все-таки там я уже был утвержден», — рассказывал Юхин.Два месяца актёр провёл в Кунгуре на съёмках. Позднее съёмочная группа переехала в Ленинград, где освободилась роль шофёра Евдокимова в фильме «Дело Румянцева». Эта работа стала значимой для начала его творческого пути и принесла заметный успех.
«Весна на Заречной улице» и всесоюзная известностьОсобое место в биографии Геннадия Юхтина занимает картина Марлена Хуциева и Феликса Миронера «Весна на Заречной улице». Сценарий фильма актёр знал ещё по студенческим временам: во ВГИКовском общежитии он жил в одной комнате с Миронером, который делился замыслом истории о сложных отношениях сталевара и учительницы.
Съёмки продолжались почти три года. Часть работы проходила в Одессе, однако основная — в Запорожье, на предприятиях «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь», а также в школах, парке, военкомате и дворце культуры. Съёмочный процесс был напряжённым, работа велась практически без перерывов.
Юхтин исполнил роль инженера Крушенкова — друга главных героев. Несмотря на статус роли второго плана, персонаж получил признание зрителей. Популярность актёра заметно выросла, появились поклонницы. Вскоре после дебюта он оказался на обложке киножурнала.
Актёр называл «Весну на Заречной улице» своим любимым фильмом. По его словам, именно эта картина однажды буквально спасла ему жизнь. Спустя годы после выхода фильма он попал под автомобиль. Удар пришёлся на сумку через плечо, в которой находилась коробка с плёнкой фильма «Весна на Заречной улице».
«Водитель помог мне подняться, спросил, как я себя чувствую, не отвезти ли меня в больницу. Но я отказался от его помощи, потому чувствовал, что вроде бы остался целым и невредимым. Некоторое время спустя, мне вдруг стало неважно, пришлось вызвать скорую помощь. В больнице врачи меня осмотрели, и сказали, что я еще очень легко отделался. И тут я вспомнил про свою сумку через плечо. Именно в нее и пришелся удар бампером. А в сумке – лежала коробка с фильмом «Весна на Заречной улице». Она-то и амортизировала удар», — вспоминал Геннадий.
Амплуа и разнообразие ролейГеннадий Юхтин чаще всего исполнял образы советских рабочих, инженеров, шофёров и военнослужащих. Вместе с тем в его фильмографии присутствуют и роли иного характера: диверсант в фильме «Акваланги на дне», анархист Пшенников в картине «О друзьях-товарищах».
Запоминающимися стали и эпизодические работы, в том числе роль Игната в фильме «Неуловимые мстители».
Работа в постсоветский периодВ 1990-е годы Геннадий Юхтин продолжил активно сниматься. Заметной работой стала роль Степана — лакея князей Чечевинских — в сериале «Петербургские тайны». По признанию актёра, участие в проекте совпало с непростым периодом в стране и в его жизни, и стало важной поддержкой.
В 2002 году он исполнил одну из главных ролей в 12-серийной криминальной мелодраме «Глаза Ольги Корж». Позднее актёр участвовал в проектах «По ту сторону волков», «Угон», «Счастливы вместе», «Кодекс чести», «Каменская».
В 2008 году вышел сериал «Батюшка», где Юхтин сыграл деда главной героини — Семёна. По сюжету моряк Роман Малышев возвращается в родное село, участвует в восстановлении храма и переживает важные изменения в личной жизни.
Последней работой актёра стал 12-серийный музыкальный фильм «Хор», в котором он исполнил роль профессора. Премьеру картины артист уже не увидел.
Награды и звания Геннадия ЮхтинаТворческая и общественная деятельность актёра отмечена наградами и почётными грамотами, в том числе от Госкино и Министерства культуры. В 1976 году Геннадию Юхтину было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году — Народного артиста Российской Федерации. В 2008 году он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Личная жизнь Геннадия ЮхтинаНесмотря на успешную карьеру, до 30 лет Юхтин не имел собственного жилья и постоянной прописки, что серьезно его тяготило. Он даже прекратил роман с Еленой, с которой познакомился во время съемок в Одессе, считая невозможным создавать семью без стабильности.
Позже актер получил прописку в общежитии «Мосфильма», а затем вступил в жилищный кооператив на улице Пырьева, став владельцем однокомнатной квартиры. После этого он задумался о браке.
Свою избранницу — выпускницу Плехановского института, значительно моложе его — Юхтин выбирал долго. Опасаясь нестабильности, характерной для актерских браков, он подошел к решению осознанно. Супруги прожили вместе около 50 лет, разделяя увлечения фотографией и дачной жизнью. Детей в семье не было.
Болезнь и смерть Геннадия ЮхтинаВ январе 2022 года Геннадий Юхтин заболел. Первоначально симптомы не вызвали серьёзных опасений, однако впоследствии состояние ухудшилось, и актёра госпитализировали. Врачи диагностировали вирусную пневмонию, а 10 февраля ПЦР-тест подтвердил положительный результат.
Состояние артиста оценивалось как тяжёлое. 18 февраля 2022 года стало известно о его смерти. О кончине сообщили представители Союза кинематографистов России. Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет, не дожив до 90-летнего юбилея полтора месяца. Его похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.