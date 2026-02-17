17 февраля 2026, 16:35

Геннадий Юхтин (фото: РИА Новости / Артем Житенев)

Геннадий Гаврилович Юхтин — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации, исполнитель более чем ста ролей в художественных фильмах и телесериалах. Наибольшую известность он приобрёл в 1950–1960-е годы благодаря работам в картинах «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате». Актёр скончался 18 февраля 2022 года. О его непростой судьбе — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Геннадия Юхтина: детство и происхождение Образование и поступление во ВГИК Кинокарьера Геннадия Юхтина «Весна на Заречной улице» и всесоюзная известность Амплуа и разнообразие ролей Работа в постсоветский период Награды и звания Геннадия Юхтина Личная жизнь Геннадия Юхтина Болезнь и смерть Геннадия Юхтина

Биография Геннадия Юхтина: детство и происхождение

Геннадий Юхтин (кадр из фильма «Дело Румянцева»)

Образование и поступление во ВГИК

«У меня не было ни знакомых, ни родственников, но, как ни странно, я сразу поступил на курс Ольги Рыжовой и Бориса Бибикова», — вспоминал артист.

Геннадий Юхтин (кадр из фильма «Дело Румянцева»)

«Это была особая культура поведения и с нами, молодежью, и между собой. Я одну запомнил на всю жизнь фразу: «Мы не будем делать из вас великих артистов. Но развивать то, что вам дано природой, обязаны. Главное — чтобы вы стали личностями, где бы ни работали: в кино, в бизнесе или около искусства». И эту истину я иногда вспоминаю, иногда с грустью», — делился Геннадий.

Кинокарьера Геннадия Юхтина

«С кино мне повезло сразу. Когда я закончил ВГИК, весь наш курс сразу же зачислили в штат Театра Киноактера и очень многих расхватали на съемки. Тут-то передо мной и встала дилемма: уезжать в Кунгур на съемки "Чужой родни" или в Ленинград на пробы "Дела Румянцева". Вопрос разрешила старая добрая поговорка: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе" — я поехал на съемки, все-таки там я уже был утвержден», — рассказывал Юхин.

Геннадий Юхтин (кадр из фильма «Дело Румянцева»)

«Весна на Заречной улице» и всесоюзная известность

Геннадий Юхтин (кадр из фильма «Весна на Заречной улице»)

«Водитель помог мне подняться, спросил, как я себя чувствую, не отвезти ли меня в больницу. Но я отказался от его помощи, потому чувствовал, что вроде бы остался целым и невредимым. Некоторое время спустя, мне вдруг стало неважно, пришлось вызвать скорую помощь. В больнице врачи меня осмотрели, и сказали, что я еще очень легко отделался. И тут я вспомнил про свою сумку через плечо. Именно в нее и пришелся удар бампером. А в сумке – лежала коробка с фильмом «Весна на Заречной улице». Она-то и амортизировала удар», — вспоминал Геннадий.

Амплуа и разнообразие ролей

Работа в постсоветский период

Геннадий Юхтин (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Награды и звания Геннадия Юхтина

Личная жизнь Геннадия Юхтина

Геннадий Юхтин с супругой (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Болезнь и смерть Геннадия Юхтина