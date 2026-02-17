«Всю жизнь мучаюсь»: Ольга Орлова рассказала о своём неизлечимом заболевании

17 февраля 2026, 13:33

Ольга Орлова подтвердила наличие аллергии и атопического дерматита

Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova)

48-летняя певица Ольга Орлова вышла на связь с поклонниками через формат историй в социальной сети. В ходе общения она затронула тему здоровья и рассказала о хроническом недуге, который преследует её на протяжении всей жизни.





Один из подписчиков напрямую спросил звезду, есть ли у неё аллергия или атопический дерматит. Орлова не стала скрывать правду и подтвердила этот факт. Певица подробно объяснила, что действительно страдает от аллергии, и перечислила серьёзные проявления болезни.

«Да, я аллергик. Было всё на свете, включая отёки Квинке», — сообщила Ольга, описывая тяжёлые реакции, которые случались в её жизни.