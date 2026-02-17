Тайный ребенок, развод с Джигарханяном и роман с Шаляпиным: все скандалы Виталины Цымбалюк-Романовской и правда об отце ее дочери
Виталина Цымбалюк-Романовская пережила развод с 81-летним гением, роман со знаменитым шоуменом и потерю родителей. А в 46 лет неожиданно для всех стала матерью. Как тайна стала явью и кто же отец ребенка — в материале «Радио 1».
Как киевская пианистка захватила власть в театре ДжигарханянаВиталина Цымбалюк-Романовская родилась 8 декабря 1978 года в Киеве. Еще с детства ее интересовала музыка. Виталина окончила школу по классу фортепиано, а потом поступила в консерваторию имени Чайковского. Спустя время уехала в Москву, чтобы учиться дальше в академии имени Маймонида. Там же она начала преподавать. Один из режиссеров пригласил ее в театр Армена Джигарханяна. Для Виталины это была не просто работа: еще в 16 лет она ходила на его спектакли, ловила после выступлений и просила автографы.
Сначала она лишь заведовала музыкальной частью, а со временем стала директором. Едва получив власть, она начала менять порядки. Вскоре из театра начали уходить известные артисты: Станислав Дужников, Елена Ксенофонтова, Андрей Мерзликин и другие. В 2016 году разразился новый скандал — несколько артистов заявили прессе, что их фактически выставили на улицу. По их словам, им предложили такие условия, на которые невозможно было согласиться, а когда они отказались, их просто уволили.
Сама Виталина тогда уверяла, что конфликт исчерпан. Однако уже через год актриса Дана Назарова подала на директрису в суд, обвинив ее в незаконном увольнении. В 2018-м Элина Мазур, которую считали подругой пианистки, рассказала журналистам о ее серьезных проблемах с психикой.
Соблазнила женатого старика: как Виталина оставила маэстро ни с чемВиталина признавалась, что сквозь огромную популярность Джигарханяна увидела в нем одинокого человека. Интуиция подсказывала ей: счастье возможно только рядом с ним. Проблема была лишь в том, что актер почти полвека состоял в браке с Татьяной Власовой.
Однако Виталина не видела в этом преграды — супруга актера давно жила в Америке, и их союз, по сути, оставался лишь формальностью. Сам Армен Борисович, по словам пианистки, о жене не тосковал — лишь скучал по любимому коту Филу, которого та увезла за океан.
Роман Виталины с Джигарханяном начался в конце девяностых и поначалу не предполагал никаких обязательств. Все изменилось в 2002-м, когда актер перенес микроинсульт. Тогда Виталина перебралась в Москву, чтобы ухаживать за ним. При этом Армен Борисович продолжал навещать жену в США, а Татьяна Сергеевна иногда приезжала к нему и гостила по месяцу. Со стороны это выглядело странно, но сама Виталина относилась к ситуации философски. По ее словам, это было право Армена Борисовича, а она просто радовалась возможности быть рядом с любимым.
Долгие годы они скрывали отношения от посторонних. Лишь в 2009-м перестали прятаться от коллег. В 2015-м Джигарханян наконец оформил развод, а в феврале следующего года повел Виталину в ЗАГС. Тогда ей было 38, а ему — 81. Публика недоумевала: мало кто верил в искренность чувств молодой женщины к пожилому мужчине.
Вскоре Виталина заняла кресло гендиректора театра, а Армен Борисович, доверяя ей безгранично, переписал на нее почти все имущество. Пианистка не скрывала, что мечтает о ребенке. Алена Кравец даже обмолвилась, что маэстро замораживал биоматериал в элитной клинике на Рублевке. Девушка сама была бы не прочь родить от него.
Выдуманная история о похищении и развод с ДжигарханяномОсенью 2017-го Виталина сделала необычное заявление — ее мужа похитили. Журналисты быстро разобрались, что никакого похищения не было, а Джигарханян просто находился в больнице. Когда его спросили о супруге, он лишь ответил, что слышать о ней ничего не желает и подает на развод. Еще до госпитализации актер пытался снять Виталину с должности директора, но оказалось, что она успела поменять устав театра. Худрук потерял право уволить жену, а вот она — сохранила.
Позже Джигарханян дал интервью, где рассказал о воровстве и о том, что ему даже негде жить. Он упомянул 80 миллионов, которые Виталина якобы вывела в офшоры. А в ноябре 2017-го суд официально расторг их брак. Армен Борисович вернулся к бывшей жене, а Виталина покинула театр, но продолжала появляться на ток-шоу, обсуждая подробности личной жизни. Когда в ноябре 2020-го маэстро не стало, она не пришла с ним проститься.
Что на самом деле связывало Виталину с ШаляпинымВесной 2018-го Цымбалюк-Романовскую все чаще стали замечать в компании Прохора Шаляпина. Они появлялись вместе на светских тусовках, в магазинах, бассейне и бане. К осени пара уже жила под одной крышей. На пальце Виталины красовалось кольцо, а сами влюбленные открыто строили планы о детях. Через некоторое время они отправились к гинекологу, который не нашел проблем со здоровьем, но посоветовал не тянуть с беременностью из-за возраста.
Минули годы, и пианистка вдруг раскрыла карты: никакого романа не было, все это время они с артистом оставались хорошими друзьями, а их отношения были не более чем пиаром. В феврале 2023-го Виталина призналась, что у нее есть возлюбленный — не публичный человек, а обычный мужчина, который поддержал ее в трудную минуту. В 2022-м один за другим ушли из жизни ее родители — отец скончался от тромба, а мать — от онкологии.
Тайный ребенок в 46 лет: от кого родила Цымбалюк-РомановскаяНа какое-то время Виталина перестала попадать в заголовки. После этого поползли слухи о проблемах с деньгами. Косвенным подтверждением стала продажа элитной квартиры в Москве. Однако вскоре Виталина вышла на связь с радостными новостями. Спустя пять лет после смерти Джигарханяна она впервые стала мамой — 25 марта 2025 года у нее родилась дочь. Женщина поблагодарила врачей и друзей, в том числе Прохора, которые помогли сохранить все в тайне до последнего.
Следом поклонники начали задавать вопросы об отце ребенка. Одни подозревали Шаляпина, другие вспоминали замороженный биоматериал Джигарханяна. Но Виталина расставила все точки над «и»: никто из них к рождению ее дочери отношения не имеют. С Прохором их связывала лишь дружба, а жизнь с Арменом Борисовичем осталась в далеком прошлом. Недавно она показала фото подросшей дочери, и всего один взгляд на малышку развеял сомнения — она не похожа ни на певца, ни на покойного актера.