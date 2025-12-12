«Фея желаний» в колонии: адвокат поставила точку в слухах о переводе Блиновской
Адвокат Блиновской отреагировала на сообщения о её этапировании
Сегодня утром появились сообщения, что Елену Блиновскую якобы этапировали во Владимирскую область, где она оказалась в 10-м отряде, который заключённые считают наиболее комфортным.
Источником этих данных стал Telegram-канал Baza. Super обратился за разъяснениями к адвокату блогера Наталии Сальниковой, чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения.
На вопрос о возможном переводе защитница ответила кратко.
«Я пока ничего подтвердить не могу», — сказала она.
Днём ранее Сальникова уточнила, что Блиновская, которой назначено 5 лет лишения свободы, всё ещё содержится в СИЗО, а кассационная жалоба пока не подана.