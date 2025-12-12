«Фея желаний» в колонии: адвокат поставила точку в слухах о переводе Блиновской

12 декабря 2025, 12:04

Адвокат Блиновской отреагировала на сообщения о её этапировании

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Сегодня утром появились сообщения, что Елену Блиновскую якобы этапировали во Владимирскую область, где она оказалась в 10-м отряде, который заключённые считают наиболее комфортным.





Источником этих данных стал Telegram-канал Baza. Super обратился за разъяснениями к адвокату блогера Наталии Сальниковой, чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения.



На вопрос о возможном переводе защитница ответила кратко.





«Я пока ничего подтвердить не могу», — сказала она.