Влад Топалов выиграл крупный миллионный иск
Влад Топалов через суд вернул 20 миллионов рублей
Влад Топалов добился возврата крупной суммы через суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Речь идёт о компании его мужа, ООО «МСМ», работающей на криптовалютном рынке. Фирма судилась с подрядчиками почти за 24,5 миллиона рублей, из которых артист требовал вернуть 20 миллионов займа, а также начисленные проценты и неустойку.
Судебная тяжба затянулась, но в итоге стороны пришли к соглашению и подписали мировое соглашение. Согласно условиям документа, подрядчики обязаны выплачивать долг частями — по 4 миллиона рублей ежемесячно.
Читайте также: