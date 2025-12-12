Ксения Бородина оказалась в центре рекламного спора на 8 млн рублей
В Пензенской области Арбитражный суд разбирается в конфликте между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой, возникшем из-за срыва рекламы с участием Ксении Бородиной.
По данным «Постньюс», Тюрина решила прорекламировать собственные маркетинговые продукты и курсы с помощью Бородиной. Она заключила договор с Шаповаловой, которая является посредником телеведущей, на сумму 1,3 млн руб. Тюрина внесла аванс 200 тысяч.
«Реклама должна была выйти 5 марта, но публикация не состоялась. Тюрина потребовала вернуть аванс, утверждая, что услуги не были оказаны. Шаповалова настаивает, что финальная дата выхода ролика не была согласована надлежащим образом, а сорвался проект из-за поведения самой заказчицы», — говорится в материале.
Шаповалова объяснила, что из-за сложившегося конфликта Бородина вовсе отказалась рекламировать услуги. Несмотря на это, получить аванс обратно заказчица не смогла.
В итоге Шаповалова через суд потребовала возвращение 200 тысяч рублей, а Тюрина в ответном иске — 8,3 млн руб., однако в суде она снизила сумму до 6,28 млн. Сумма сложилась из предполагаемого дохода от рекламы и утраченных будущих заработков из-за потери контрактов с Бородиной.
При этом светскую львицу привлекли к делу в качестве третьего лица, поскольку её участие было ключевым элементом договоренностей.