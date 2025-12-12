Ксения Бородина оказалась в центре рекламного спора на 8 млн рублей

12 декабря 2025, 10:46

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

В Пензенской области Арбитражный суд разбирается в конфликте между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой, возникшем из-за срыва рекламы с участием Ксении Бородиной.





По данным «Постньюс», Тюрина решила прорекламировать собственные маркетинговые продукты и курсы с помощью Бородиной. Она заключила договор с Шаповаловой, которая является посредником телеведущей, на сумму 1,3 млн руб. Тюрина внесла аванс 200 тысяч.





«Реклама должна была выйти 5 марта, но публикация не состоялась. Тюрина потребовала вернуть аванс, утверждая, что услуги не были оказаны. Шаповалова настаивает, что финальная дата выхода ролика не была согласована надлежащим образом, а сорвался проект из-за поведения самой заказчицы», — говорится в материале.