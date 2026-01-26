Имущество актера из сериала «Папины дочки» объявили в розыск
Имущество российского актера Михаила Казакова, известного телезрителям по ролям в сериале «Папины дочки» и в «Ералаше», объявлено в розыск из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Специализированное подразделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), занимающееся розыском должников и их имущества, объявило Казакова в розыск. По данным судебных документов, задолженность актера составляет почти 2 миллиона рублей, из которых более 1,4 миллиона — это неоплаченные кредиты. Информация о том, какое конкретно имущество актера планируют изъять, пока не разглашается.
Ранее стало известно, что Михаил Казаков требует алименты от бывшей супруги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
