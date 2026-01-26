Имущество актера из сериала «Папины дочки» объявили в розыск

26 января 2026, 09:05

ТАСС: имущество актера Казакова объявлено в розыск из-за долгов

Михаил Казаков (Фото: Instagram* / @kazakovfly)

Имущество российского актера Михаила Казакова, известного телезрителям по ролям в сериале «Папины дочки» и в «Ералаше», объявлено в розыск из-за долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.