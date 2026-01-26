Аврора Киба прокомментировала слухи о новом романе после расставания с Лепсом

26 января 2026, 10:28

Аврора Киба (Фото: Instagram*/avrorakiba)

Стало известно о расставании певца Григория Лепса и его невесты Авроры Кибы. После появления этой информации в сети поклонники начали активно обсуждать возможные причины разрыва и гадать, с кем сейчас может быть девушка.





Как сообщает Starhit, поводом для слухов стало появление Авроры в одном из столичных ночных клубов на концерте Сергея Шнурова в компании 40-летнего мужчины. В соцсетях его назвали «новым избранником» Кибы. Однако сама девушка оперативно отреагировала на распространяющиеся домыслы и опровергла романтическую связь.





«Это не неизвестный мужчина! Это близкий друг моей семьи, который, можно сказать, из роддома меня забирал. Давайте не распространять ложную информацию и не додумывать», — заявила Аврора.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы», — написала она, добавив, что решение было совместным, взвешенным и принято не за один день.

«Моё появление в его жизни случилось спустя два года после их развода. Прошу не связывать эту тему со мной», — подчеркнула Киба.