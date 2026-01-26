Алексей Столяров и Вера Бондарева ждут ребенка
Алексей Столяров и Вера Бондарева ждут ребенка. Об этом сообщает «СтарХит».
В конце прошлого года Алексей и Вера зарегистрировали свой брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. О романе Столярова и чемпионки мира по бальным танцам Бондаревой стало известно летом 2024 года, когда они официально подтвердили свои отношения, появившись вместе на фестивале VK Fest.
В распоряжении «СтарХита» оказались кадры, на которых Вера занимается с одной из своих подопечных в танцевальной студии. Обтягивающий спортивный костюм не может скрыть округлившийся живот будущей мамы. Согласно информации источника, Бондарева находится на пятом месяце беременности и продолжает вести активный образ жизни, несмотря на своё положение.
Хотя пара пока не спешит делиться радостной новостью с общественностью, их близкие уже в курсе грядущего пополнения и искренне рады за супругов. По их словам, пол будущего ребёнка Столяров и Бондарева пока не знают, но намерены устроить гендер-пати в ближайшее время.
