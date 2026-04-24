Попала в «черный список» на «Мосфильме», заболела шизофренией и покончила с собой: трагический финал звезды «Приходите завтра» Екатерины Савиновой

Екатерина Савинова (фото: кадр из фильма «Приходите завтра»)

Екатерина Федоровна Савинова — советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, чье имя прочно связано с образом Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра». За свою короткую жизнь она успела сняться примерно в трех десятках картин, однако именно одна роль принесла ей всесоюзную известность. Актриса скончалась 25 апреля 1970 года. Ее судьба сочетала стремительный творческий взлет, профессиональные трудности и тяжелую болезнь. Подробнее о ее биографии — в материале «Радио 1».



Биография Екатерины Савиновой: от Алтайского края до ВГИКа

Екатерина Савинова родилась 26 декабря 1926 года в селе Ельцовка Алтайского края в крестьянской семье. Суровые условия жизни и физический труд с раннего возраста закалили ее характер. Несмотря на это, девушка мечтала о карьере в кино.

После окончания школы Савинова отправилась в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Эта поездка стала для нее первым путешествием на поезде и оставила яркие впечатления. Однако она не успела на вступительные экзамены и вынужденно поступила в землеустроительный институт. Спустя полгода Екатерина осознала, что выбрала не тот путь, и оставила учебу.

Затем она поступила на курсы актерского мастерства Василия Ванина. Однако педагог считал, что Савинова больше подходит для театра, и отчислил ее, заявив о том, что в кино ее не возьмут. Несмотря на это, актриса проявила настойчивость и не отказалась от своей цели.

Через год она вновь подала документы во ВГИК и успешно прошла отбор, оказавшись среди 40 студентов из трех тысяч претендентов. После первой сессии на курсе осталось 20 человек, в числе которых была и Савинова.

В 1950 году Екатерина получила диплом. Ее талант признали на высоком уровне: она оказалась единственной выпускницей курса, которой предложили работу в труппе МХАТа. Однако Савинова отказалась от театральной карьеры, поскольку стремилась сниматься в кино.

Начало кинокарьеры: первые роли и успех «Кубанских казаков»

Первой работой в кино стала роль Кати Сорокиной в фильме «Страницы жизни», однако в титрах имя актрисы не указали. Поэтому дебютной ролью часто называют образ Любочки в музыкальной комедии «Кубанские казаки».

Фильм вышел в 1949 году, когда Савинова еще училась во ВГИКе. Для молодой актрисы участие в картине стало значительным достижением: в послевоенные годы киноиндустрия выпускала маленькое количество фильмов, и получить роль было крайне сложно.

Конфликт с Пырьевым и «черный список» на «Мосфильме»

Однако работа в «Кубанских казаках» оказала на судьбу актрисы не только положительное влияние. Режиссер картины Иван Пырьев проявлял к ней личный интерес. После отказа Савиновой от его притязаний ситуация резко изменилась.

Пырьев имел значительное влияние на «Мосфильме», и после конфликта актриса оказалась в неофициальном «черном списке». Ей перестали предлагать значимые роли. Несмотря на успешные пробы и утверждение на главные образы, в дальнейшем ей часто отказывали без объяснения причин.

В 1950-е годы Савинова продолжала сниматься, однако роли оставались эпизодическими или второстепенными. Среди более заметных работ можно выделить образ Дуси Поспеловой в фильме «Сельский врач».

Главная роль жизни: успех фильма «Приходите завтра»

Настоящий творческий прорыв произошел в 1963 году, когда на экраны вышла картина «Приходите завтра». Савинова исполнила роль Фроси Бурлаковой — провинциальной девушки, которая приезжает в Москву из сибирской глубинки, чтобы поступить в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных.

Образ героини, отличающийся искренностью и непосредственностью, нашел отклик у зрителей. Роль принесла актрисе всенародную любовь и признание. Фросю Бурлакову назвали лучшим женским образом года.

Особое впечатление произвел вокальный диапазон Савиновой: в фильме она самостоятельно исполнила как народную песню «Вдоль по Питерской», так и арию Розины из оперы «Севильский цирюльник».

Кроме того, многие детали образа оказались связаны с биографией актрисы. В частности, в письме героини домой упоминались реальные соседи Савиновой.

Несмотря на успех картины, процесс съемок был напряженным. На площадку приезжали комиссии, которые ставили под сомнение профессиональные качества актрисы и предлагали закрыть проект.

Фильмография Екатерины Савиновой

Екатерина Савинова снялась в ряде киноработ, среди которых:

  • 1949 — «Кубанские казаки»;
  • 1953 — «Чук и Гек»;
  • 1953 — «Алеша Птицын вырабатывает характер»;
  • 1953 — «Таинственная находка»;
  • 1955 — «В один прекрасный день»;
  • 1958 — «Человек с планеты Земля»;
  • 1960 — «Колыбельная»;
  • 1963 — «Приходите завтра…»;
  • 1964 — «Ко мне, Мухтар!»;
  • 1964 — «Женитьба Бальзаминова»;
  • 1965 — «Дорога к морю»;
  • 1968 — «Зигзаг удачи»;
  • 1968 — «Жажда над ручьем»;
  • 1970 — «Расплата».

Личная жизнь: брак с Евгением Ташковым и сын

Единственным супругом Екатерины Савиновой стал режиссер Евгений Ташков. Они познакомились во время учебы во ВГИКе, начали встречаться и спустя восемь месяцев после получения дипломов поженились.

В 1957 году в семье родился сын Андрей Ташков, который продолжил актерскую династию. В дальнейшем он стал отцом и подарил Екатерине Савиновой внука.

Болезнь: бруцеллез и поражение нервной системы

Проблемы со здоровьем у актрисы начались во время съемок фильма «Приходите завтра». Ей пришлось на год прервать работу.

Врачи диагностировали у Савиновой бруцеллез. Предположительно, заражение произошло через употребление парного молока. Диагноз установили не сразу: инкубационный период заболевания составляет около восьми месяцев, в течение которых актриса продолжала активно работать.

После начала лечения выяснилось, что инфекция поразила нервную систему. Медики считают, что это обстоятельство сыграло ключевую роль в дальнейшей трагедии.

Смерть Екатерины Савиновой: трагический финал

На фоне болезни у Екатерины Савиновой развилось тяжелое психическое расстройство — шизофрения. Она проводила значительную часть времени в медицинских учреждениях, иногда до четырех месяцев в году. Несмотря на заболевание, актриса долго сохраняла ясность мышления. Однако со временем состояние ухудшалось. По воспоминаниям сына, незадолго до смерти она начала отдаляться от близких, опасаясь их заразить.

Весной 1970 года актриса сообщила родственникам, что отправляется в Новосибирск к сестре. Она провела там около месяца. 25 апреля Екатерина Савинова привела в порядок комнату, надела нарядное платье и отправилась на вокзал. Там же она покончила с собой.

Актрису похоронили на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Изначально на могиле установили скромный памятник с фотографией. В 2006 году при поддержке местных властей провели перезахоронение в более почетной части кладбища.

Родственники смогли доказать, что на момент трагедии актриса находилась в невменяемом состоянии. Это позволило провести церковное отпевание.

Память об актрисе: музей и увековечение имени

В 2011 году в селе Ельцовка, где родилась актриса, открыли музей, посвященный ее жизни и творчеству. Экспозицию разместили в доме семьи Бурлаковых — соседей Савиновой, чью фамилию она использовала для своей героини.

Кроме того, одну из улиц в Ельцовке назвали в честь Екатерины Федоровны Савиновой, сохранив память о ней для будущих поколений.
