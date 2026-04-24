Долги экстрасенса Гецати достигли 240 тысяч рублей, а заказов на магию больше нет
У участника нескольких телешоу Константина Гецати вырос долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сумма долга достигает примерно 240 тысяч рублей, а пени продолжают начисляться. Если медиум не погасит задолженность в ближайшее время, ему могут ограничить выезд из России.
Отмечается, что популярность экстрасенса заметно снизилась. Желающие попасть к нему на частные приёмы сейчас отсутствуют. Гецати уменьшил стоимость услуг: раньше VIP-сеансы стоили 100 тысяч рублей, теперь — 30 тысяч.
При этом «маг» принимает оплату только наличными. За эту сумму клиент может задать максимум три вопроса, и они не должны касаться здоровья. Кроме того, Константин категорически отказывается общаться с духами умерших и не проводит спиритические сеансы. Вместо этого он предлагает «ритуальную консультацию».
