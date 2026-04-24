Егор Бероев сделал заявление о свадьбе с молодой балериной

Егор Бероев подтвердил слухи о браке с 21-летней балериной Анной Панкратовой
Егор Бероев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Об этом пишет KP.RU.



По словам артиста, его официальный развод с Ксенией Алфёровой был оформлен в 2025 году. Процесс прошел «спокойно, очень уважительно, без конфликтов».

После расставания с женой Бероев предполагал, что будет жить один и наслаждаться этим. Но вскоре он встретил Панкратову, которая сыграла главную роль в его режиссерском дебюте — фильме «Кукла».

«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — добавил Егор.

Когда журналисты спросили актера о планах на пышную свадебную церемонию, он ответил, что «всему свое время».

Екатерина Коршунова

