Егор Бероев сделал заявление о свадьбе с молодой балериной

Егор Бероев подтвердил слухи о браке с 21-летней балериной Анной Панкратовой

Актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Об этом пишет KP.RU.





По словам артиста, его официальный развод с Ксенией Алфёровой был оформлен в 2025 году. Процесс прошел «спокойно, очень уважительно, без конфликтов».



После расставания с женой Бероев предполагал, что будет жить один и наслаждаться этим. Но вскоре он встретил Панкратову, которая сыграла главную роль в его режиссерском дебюте — фильме «Кукла».





«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — добавил Егор.