«Это было открытием»: Павел Деревянко откровенно рассказал о жизни своих детей
Актёр Павел Деревянко поделился подробностями о жизни своих дочерей от предпринимательницы Дарьи Мясищевой. Об этом сообщает Super.
У пары двое детей: старшая Варвара, родившаяся в 2010 году, и младшая Александра, появившаяся на свет в 2014 году.
На пресс-мероприятии перед Национальной премией интернет-контента артист рассказал, что недавно младшая дочь неожиданно заявила о желании пойти по его стопам. По его словам, ранее она не проявляла интереса к актёрству, однако теперь хочет сниматься, в частности, в рекламе. Деревянко отметил, что готов поддержать любой выбор ребёнка.
Говоря о старшей дочери, актёр рассказал, что она уже больше года состоит в отношениях. Он положительно отзывается о её молодом человеке и рад, что дочь придерживается более серьёзного подхода к отношениям, а не меняет партнёров часто.
