«Пополнение в семье»: Психоаналитик объяснила, смогут ли Товстики восстановить брак и быть счастливыми

17 ноября 2025, 18:59

Психоаналитик Смолярчук: Елена и Роман Товстик смогут восстановить брак

Елена и Роман Товстик с сыном (Фото: Инстаграм*/elenatovstik)

История Романа и Елены Товстик продолжает будоражить общественность. После громких измен, ухода мужа к Полине Дибровой и последующего разрыва этих отношений, Елена надеется на воссоединение семьи. Но главный вопрос, который волнует многих: возможна ли счастливая семейная жизнь после предательства?





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что воссоединение для семьи Товстик не только возможно, но и вероятно, однако их понятие о счастье может кардинально отличаться от общепринятого.





«Елена Товстик прошла через столько, что выработала своеобразный иммунитет. Ее стремление восстановить семью — это не просто желание вернуть мужа, а сложный процесс самоутверждения и доказательства своей правоты. Она прямо сейчас доказывает свою преданность, служит ему своей верностью и лояльностью», — отметила она.

«За ними всегда значились всякие истории публичные. Она об этом знала, и ее это вполне удовлетворяло, потому что он всегда возвращался в дом. Елена может черпать чувство собственного достоинства не в традиционной верности, а в своем превосходстве над другими женщинами, потому что он всегда возвращается к ней. Она будто подтверждает свою ценность победой в конкурентной борьбе, даже если эта борьба перманентна», — объяснила Смолярчук.

«Для большинства измена — это глубокий кризис доверия, преодолеть который невероятно сложно. Но в случае с Товстиками измена становится не приговором семье, а частью ее болезненной, но принимаемой обоими супругами, динамики. Будут ли они счастливы в общепринятом понимании этого слова – большой вопрос. Но, возможно, они найдут свое собственное, особенное определение счастья», — резюмировала психоаналитик.