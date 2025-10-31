Дмитрий Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге оставить его фамилию

31 октября 2025, 15:48

Дибров разрешит бывшей жене Полине использовать его фамилию в бизнесе

Дмитрий и Полина Дибровы (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Телеведущий Дмитрий Дибров зарегистрирует свою фамилию как товарный знак, но при этом сохранит за бывшей женой Полиной право использовать ее в бизнесе. Об этом заявил юрист Манвел Агаджанян в беседе с изданием Starhit.





По словам Дмитрия, которые передает юрист, первое, что он сделает после получения патента на фамилию, — выдаст все необходимые разрешения на ее использование Полиной в работе.

«Заметьте, ключевое слово здесь «работа». В нем все дело», — подчеркивает он.