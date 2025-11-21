Поправилась на 30 кг, муж предал и оставил одну с ребёнком-инвалидом: Евгения Осипова из «Доярки из Хацапетовки» исповедалась на скандальном шоу
Евгения Осипова – российская актриса, получившая известность по ролям в сериалах «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа». Как ранняя смерть отца изменила будущую артистку, с каким страшным диагнозом столкнулся её сын и как она узнала о жизни мужа с другой женщиной – в материале «Радио 1».
Трудное детство, модельный бизнес и актёрская карьера
Евгения Осипова уверена, что путь в профессию актрисы во многом стал следствием трагедии, произошедшей в раннем детстве. Она родилась 24 мая 1986 года в Туле и всегда подчёркивала, что, несмотря на сложный характер родного города, жизнь там была «не для слабаков». Она росла в суровые 1990-е в районе, где криминальные реалии были частью повседневности, но при этом никогда не испытывала комплексов из-за того, что выросла в глубинке.
Когда девочке было девять лет, в семье случилось большое горе. Ее отец, 30-летний мужчина, полный сил и планов, внезапно умер – оторвавшийся тромб не оставил шансов на спасение. Всё произошло буквально за несколько минут: он вернулся с работы и собирался пойти с дочерью гулять с собакой, но сначала решил принять душ. Именно там его и настигла смерть.
После ухода отца Евгении пришлось быстро взрослеть. Мама, Ираида Михайловна, оставшаяся вдовой в 28 лет, работала помощником повара в доме-интернате и сделала всё возможное, чтобы обеспечить дочери будущее. По словам самой Осиповой, если бы отец был жив, он бы ни за что «ни в какие актрисы» её не пустил.
В детстве Женю отдали в танцевальную студию, позже она занялась спортом, а в 14 лет приняла решение поступить в модельную школу.
Судьбоносным стало то, что фотографии Евгении попали представителям московского модельного агентства. Вскоре ей предложили сотрудничество, и уже в старших классах девушка переехала в столицу. Она сама перевелась в московскую школу, устроилась в McDonald's подрабатывать и сняла жильё. Чуть позже последовало предложение от французского модельного агентства – карьера стремительно развивалась, но, как позже признавалась Осипова, головокружительный успех её не изменил.
В какой-то момент появились слухи, будто в юности она случайно познакомилась с Ириной и Сергеем Безруковыми, которые якобы подсказали ей путь в актёрскую профессию. По легенде, старшеклассница ловила попутку, и в остановившемся BMW оказались известные артисты. Но сама Евгения позже признала, что эта история выдумана.
Первоначально девушка планировала поступать на экономический факультет, но решила рискнуть и попробовать себя в театральном вузе. На экзаменах произошёл курьёз: члены приёмной комиссии попросили её назвать имена трёх сестёр Антона Чехова, и Евгения дерзко ответила, что не обязана этого знать – позже она поняла, что речь шла о героинях пьесы. Несмотря на неловкость, она поступила с первой попытки и в 2007 году окончила обучение.
Уже в студенческие годы Осипова стала выходить на сцену – она попала в труппу «Театра у Никитских ворот», где участвовала в постановках «Женское», «Над пропастью во ржи» и других работах. Затем актриса год служила в Театре сатиры. Позже, вернувшись в родной город, она выступила режиссёром спектакля «Старик Хоттабыч, или Ещё одна сказка Шахерезады».
Слава «доярки», «Закрытая школа» и неожиданное увольнение
Популярность пришла к Евгении в 2007 году после премьеры сериала «Доярка из Хацапетовки». Образ простой и искренней девушки из провинции, которая пытается устроиться в Москве, во многом перекликался с её собственной биографией. Благодаря этой роли Осипову начали узнавать.
Успех дебютной роли открыл перед ней новые возможности. Осипова появилась в мистическом проекте «Башня», а затем в одном из самых обсуждаемых сериалов тех лет, «Закрытая школа». Позже она сыграла в драме «ЧС. Чрезвычайная ситуация», где проявила себя как актриса, не боящаяся сложных задач. Она самостоятельно выполняла все трюки – прыгала с парашютом, окуналась в ледяную воду и работала на высоте одиннадцатого этажа.
Ещё одной заметной работой стала роль в фильме «Городская рапсодия», благодаря которой зрители окончательно запомнили её как яркую и разноплановую актрису.
Пик известности Евгении Осиповой пришёлся на конец 2000-х, однако позже её экранная активность заметно снизилась. В последние годы актриса чаще появляется в небольших, малозаметных мелодрамах и криминальных проектах. Среди недавних работ – «Праздник разбитых сердец», «Верить и ждать», «Жена по обмену» и «Цена молчания».
Не задалась у Осиповой и театральная карьера. В Театре сатиры она сыграла всего в трёх постановках, а в 2008 году была неожиданно уволена. Формально причиной назвали сокращение штата, но в профессиональной среде поговаривали о других обстоятельствах. Сама актриса предпочла не раскрывать подробности и ситуацию публично не обсуждала.
Личная жизнь Евгении Осиповой: измена и тяжёлая болезнь сына
Личная жизнь Евгении Осиповой складывалась непросто и была насыщена драматичными событиями. На протяжении долгого времени вокруг её имени ходили многочисленные слухи. Актрисе приписывали отношения с Андреем Барило и режиссёром Сергеем Швыдким. Однако всё изменило одно знакомство.
С будущим супругом, кинооператором Анатолием Симченко, Евгения встретилась на съёмках «Башни». Тогда снимали сцену, где актрисе нужно было раздеться перед камерой, и она никак не могла расслабиться. Анатолий попытался снять напряжение шуткой, сказав, что с такой фигурой «только обнаженной и нужно сниматься». В тот же день он пригласил Евгению на свидание, и вскоре между ними вспыхнули чувства.
Их история развивалась стремительно, хотя сначала пара не строила серьёзных планов. На тот момент Симченко был женат и воспитывал сына, и сегодня Осипова признаёт, что чувствует свою долю ответственности за разрушение его первой семьи. Однако плотный график и взаимная симпатия сблизили их настолько, что они решили съехаться.
Настоящая семейная жизнь началась с рождением сына Максима в 2012 году. Три года спустя появилась дочь Софья. Осипова часто делилась семейными моментами в соцсетях и казалась абсолютно счастливой.
Но за внешним благополучием скрывались серьёзные трудности. Когда у Максима диагностировали сахарный диабет первого типа, всё рухнуло. Евгения полностью посвятила себя уходу за ребёнком и новорождённой дочерью, фактически отказавшись от профессии.
Как признавалась актриса, именно в этот период их отношения начали стремительно ухудшаться. Анатолий «сразу абстрагировался от больничной истории» и даже переехал жить в отдельную квартиру. Большинство забот и финансовых обязательств легли на плечи Осиповой. Позже она узнала, что муж завёл любовницу.
Брак, продлившийся более десяти лет, в итоге не выдержал испытаний. В 2022 году пара официально рассталась, продолжая воспитывать детей вместе. Со временем Евгения открыла правду о причинах разрыва: охлаждение мужа началось после того, как на фоне стрессов и родов она набрала около 30 килограммов. Измена стала последней точкой – простить её она не смогла.
В начале 2023 года актрису стали замечать в компании нового мужчины – Андрея Карпова. Он младше Осиповой на 18 лет и известен как журналист, актёр и продюсер, работавший над программой «ДНК» канала НТВ. В сети появились их совместные фото, где они запечатлены вместе с детьми Евгении.
В мае 2024 года Осипова стала гостьей программы «Секрет на миллион», выпуск которой был посвящён теме лишнего веса. Там она открыто рассказала о своём тяжёлом периоде: в 2021 году стало известно о болезни сына, и, пытаясь облегчить его переживания, Евгения завела минипига. Однако сама из-за сильнейшего стресса набрала вес.
Нападение
Летом 2018 года имя Евгении Осиповой оказалось в центре резонансного инцидента. Актриса вместе с соседками проводила время во дворе, на детской площадке, когда разгорелся конфликт: муж одной из женщин вспылил из-за её поведения и спровоцировал драку. Осипова попыталась вмешаться и защитить знакомую, но агрессивный мужчина набросился и на неё.
С серьёзными травмами Евгению доставили в больницу. Несмотря на тяжёлое состояние, она быстро пошла на поправку, а плотный график не позволял долго оставаться на лечении. После выписки актриса подала заявление в полицию, потребовав привлечь соседа к ответственности.
Евгения Осипова в шоу «Звёзды под капельницей»
39-летняя артистка неожиданно появилась в проекте «Звёзды под капельницей», где откровенно поделилась пережитым личным кризисом.
После двенадцати лет брака актриса узнала, что её супруг Симченко живёт с другой женщиной. Для Евгении эта новость стала тяжёлым ударом, к которому добавился страшный диагноз сына. В какой-то момент она оказалась на грани серьёзного эмоционального срыва. Тогда Осипова начала злоупотреблять алкоголем. На проект она пришла, чтобы побороться с зависимостью.