Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей», заработав не менее 5 млн рублей
Балерина Анастасия Волочкова ушла с проекта телеканала «Пятница!» после первого дня съёмок, получив крупный гонорар. По оценке продюсера Сергея Дворцова звезда заработала не меньше пяти миллионов рублей.
Волочкова подтвердила, что участие в шоу принесло ей «очень высокие» выплаты, хотя сама покинула проект из-за давления редакторов, которые якобы заставляли участников злоупотреблять алкоголем.
В беседе с «Абзацем» Дворцов отметил, что концепция передачи строится на «чёрном стёбе» и теме алкоголизма, и отметил, что скандальный уход Волочковой может быть связан с несогласованием итогового гонорара.
