Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей», заработав не менее 5 млн рублей

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова ушла с проекта телеканала «Пятница!» после первого дня съёмок, получив крупный гонорар. По оценке продюсера Сергея Дворцова звезда заработала не меньше пяти миллионов рублей.



Волочкова подтвердила, что участие в шоу принесло ей «очень высокие» выплаты, хотя сама покинула проект из-за давления редакторов, которые якобы заставляли участников злоупотреблять алкоголем.

В беседе с «Абзацем» Дворцов отметил, что концепция передачи строится на «чёрном стёбе» и теме алкоголизма, и отметил, что скандальный уход Волочковой может быть связан с несогласованием итогового гонорара.

Иван Мусатов

