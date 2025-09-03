«Попроще ты будь»: Ярушин объяснил, как проиграл два млн Инстасамке

03 сентября 2025, 14:43

Стас Ярушин заявил, что Инстасамка хотела заработать денег, подав на него в суд

Стас Ярушин (Фото: Радио 1)

Актер и музыкант Стас Ярушин поделился подробностями конфликта с рэп-исполнительницей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Поводом для разбирательств стал кавер на её песню, который исполнила Мия Бойка в шоу Ярушина «Музлофт».





Перепевка не понравилась Зотеевой, и она подала иск о нарушении авторских прав. Суд встал на её сторону, обязав Ярушина выплатить два миллиона рублей. Благодаря апелляции размер компенсации удалось снизить до 550 тысяч рублей.



По словам Ярушина, его удивило, что обсудить ситуацию напрямую с Инстасамкой не удалось — общение происходило только через её менеджера.

«Земля круглая, ну попроще ты будь, артисты могут между собой спокойно общаться. Вот здесь не очень хорошо было», — отметил он в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».

«Мия сказала в подкасте, что Даша, видимо, не очень хорошо поет. Дашу это зацепило — в итоге прилетело нам», — считает Ярушин.

«Мы реально звонили ее менеджеру и говорили: "Давай мы без суда просто миллион вам заплатим", на что ее менеджер ответил, что суд решит. А так ещё плюс 500 тысяч у них бы было», — поделился артист.