Виктория Боня сообщила об угрозах взлома её соцсетей

03 сентября 2025, 12:17

Виктории Боне неизвестные угрожают взломом её блога

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня предупредила, что её аккаунт в запрещённой соцсети может быть атакован. В своём блоге она показала переписку с неизвестными, которые угрожали взломом и предлагали «договориться», намекая на то, что в противном случае «начнут выполнять заказ». Однако звезда реалити-шоу отказалась идти на уступки и попросила подписчиков распространить скриншоты, чтобы предупредить других о возможной атаке.





В Telegram телеведущая подчеркнула, что подобные угрозы её не пугают. По её словам, в современном мире удивиться уже сложно, но она убеждена: никакие попытки причинить ей вред не увенчаются успехом.





«Я уже сегодня ничему не удивлюсь… Но я объясню и ещё раз повторю, что вонючему г***ну, перегною, в этой жизни никогда не добиться того, чтобы что-то забрать — по крайней мере, у меня. У меня всё вот здесь, внутри», — спокойно заявила Боня.