Шуфутинский: песня «Третье сентября» была не сильно востребована на концертах

03 сентября 2025, 10:29

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Певец и шансонье Михаил Шуфутинский признался, что после выхода песня «Третье сентября» не сильно была востребована на концертах и в общем у фанатов. Свою популярность она обрела спустя время, а о потенциале хита артист даже не догадывался.





В беседе с NEWS.ru Михаил рассказал, что композицию не почти не ставили на радио и мало крутили в эфирах. Популярность она обрела постепенно и последние 15 лет является настоящим хитом.





«Мы не сильно рассчитывали на успех, да и тогда подход к творчеству был другой: не надо что-то записывать, рассчитывая на что-то. Надо творить и исполнять музыку, как тебе нравится и хочется! Песня «Третье сентября» долгое время была не сильно востребована на концертах, ее мало крутили в эфирах, а потом постепенно она начала взлетать. И вот за последние 15 лет она расправила свои крылья и летит сквозь жизни многих людей, даже поколений», — сказал Шуфутинский.

«Мне его вариант очень понравился. Также мне понравился сам Егор как творческая личность. Мы нашли точки соприкосновения, сделали новую вариацию песни «Третье сентября» и сняли клип. Результат оценил не только я, но и публика», — заявил Михаил.