24 августа 2025, 12:35

Ева Смирнова (Фото: Telegram, @evasmirnovalove)

Актрису Еву Смирнову всё чаще приглашают на съёмки российских кинопроектов, среди них: «Чебурашка», «Вампиры средней полосы» и новые «Папины дочки». Однако, после выхода спин-оффа знаменитого ситкома девочка столкнулась с хейтом. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Маленькая актриса Хейт

Маленькая актриса

Ева Смирнова (Фото: Telegram, @evasmirnovalove)



Хейт

исполнительницы главных ролей в сериале «Папины дочки. Новые»: Полина Денисова (Соня), Полина Айнутдинова (Арина), Виталия Корниенко (Лиза) и Ева Смирнова (Диана) (Фото: Telegram, @evasmirnovalove)

Стоит добавить, что продвижением девочки занимается её мама — Валентина Никишина.