Популярность в раннем возрасте и хейтеры: кто такая Ева Смирнова
Актрису Еву Смирнову всё чаще приглашают на съёмки российских кинопроектов, среди них: «Чебурашка», «Вампиры средней полосы» и новые «Папины дочки». Однако, после выхода спин-оффа знаменитого ситкома девочка столкнулась с хейтом. Подробнее — в материале «Радио 1».
Маленькая актриса
Впервые Ева попала на телевидение в 4 года. В 2016 году она пришла на съёмки программы «Лучше всех». Девочка не испугалась и показала свои таланты. После этого Еву Смирнову стали приглашать на другие передачи: «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», «Звёзды сошлись». Ева пробовала свои силы и в шоу канала «Россия-1» «Мастера смеха». А в 2019 году девочка стала ведущей премии «ТЭФИ KIDS» вместе с Андреем Малаховым.
Кроме вышеперечисленных проектов, маленькая артистка снялась в сериалах «Настя, соберись!» и «Бихэппи», а также в фильме «Небесная команда».
Хейт
После выхода «Чебурашки», где Ева сыграла взбалмошную девочку Соню, на актрису обрушившись с жёсткой критикой. После «Папиных дочек» хейтеров у девочки стало ещё больше.
Почему-то Еву начали сравнивать с героинями фильмов. В сериале «Папины дочки. Новые» Смирнова играет роль предприимчивой Дианы. Этот персонаж многих зрителей начал раздражать, негативные эмоции публика перенесла на исполнительницу роли.