Угрозы расправой, роман с Ефремовым, арест любимого: история успеха королевы TikTok Дины Саевой
Блогер Дина Саева является обладательницей одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента TikTok (более 24 млн фолловеров). По версии Forbes девушка занимает второе место второй среди самых высокооплачиваемых тиктокеров. Родом из небогатой религиозной семьи Дине удалось достичь невероятных успехов на просторах интернета, заключить выгодные контракты с мировыми брендами. В чём её секрет? Подробности — в материале «Радио 1».
Девушка из простой семьи
Дина Саева (настоящее имя Мадина Басаева) родилась в столице Таджикистана Душанбе в 1999 году в семье водителя такси и повара.
«Воспитывалась я со своими сестрами и братьями в строгости (по данным Forbes, в семье четверо детей, Дина старшая). У меня религиозные родители», — рассказала блогер в одном из интервью.После почти десяти лет подготовки Басаевым удалось получить российское гражданство, и в начале 2000-х семья переехала в Екатеринбург.
В первое время Басаевы испытывали трудности с деньгами и жильём. Хозяйка съёмной квартиры невзлюбила гостей из Центральной Азии и выгнала семью на улицу, приходилось ночевать у знакомых. Спустя несколько лет жизни в таких экстремальных условиях родителям, по словам Саевой, всё же удалось скопить денег и купить в ипотеку квартиру. После смерти отца кредит погашает Дина, она же обеспечивает всю семью.
«Мама называет меня "наш кормилец"», — призналась блогер.
Аккаунт в Инстаграме* и подработка в McDonald’s
Родители Саевой поддерживали её увлечение сценой, но настаивали на «земной» профессии — врача или юриста.
«У меня не было выбора», — призналась однажды Дина.И она поступила в Уральский финансово-юридический колледж на юриста.
В 2015 году Саева зарегистрировалась в Instagram*. Она выкладывала фотографии и видео танцев. Незамысловатый контент быстро нашёл свою аудиторию: за год на аккаунт подписались 40 000 человек. Блог быстро стал для Дины чем-то большим, чем хобби: реклама косметики и аксессуаров, например хиджабов, вскоре начала приносить доход, поначалу скромный — по 3000-6000 рублей в месяц.
Этих денег не хватало, чтобы быть финансово независимой от родителей. Тогда в 16 лет Дина устроилась в McDonald’s, где подрабатывала по четыре часа в день в свободное от учёбы время.
«Иногда меня узнавали за плитой, фотографировали и отправляли фото со словами, что было приятно меня увидеть. Например, писали: «Заказал картошку из-за тебя», — вспоминала Саева.Подработка приносила по 400 рублей в день. В совокупности Дина научилась зарабатывать ровно столько, чтобы не зависеть от родителей.
Прибыльные танцы
Фишкой Дины Саевой стали видео с танцами под национальные песни. Данные контент принёс девушке большое количество подписчиков. Так, один из роликов в 2017 году за сутки набрал почти 10 000 просмотров безо всякой спланированной маркетинговой поддержки. В итоге за несколько месяцев к блогеру присоединились около 400 000 подписчиков в Instagram*.
После с Диной связался свадебный салон и предложил поучаствовать в съёмке рекламы свадебных платьев в Дагестане. Тогда Саева заработала около 90 000 рублей. Через пять месяцев блогер бросила учёбу в колледже и перебралась в Москву.
Знакомство с TikTok
В столице Дина продолжила осваивать соцсети, ставя перед собой задачу превратить их в основной источник дохода. В 2018 году она всерьёз взялась за развитие аккаунта в приложении TikTok.
Сначала Саева смотрела видео других пользователей. Русскоязычных звёзд на платформе тогда почти не было, так что в её ленте были в основном американские блогеры. Дина научилась быстро перенимать западные тренды и вкусы: начали снимать юмористические видео с другими блогерами, челленджи, сценки из фильмов. Репертуар полнился и танцами под треки зарубежных исполнителей.
Долгожданный успех и крупные рекламные интеграции
По словам Саевой, толчком для взлёта её популярности послужило знакомство с московскими блогерами, в особенности с Рахимом Абрамовым, который регулярно появлялся в роликах Дины. Подписчики считали, что у них роман. В совместных видео молодые люди часто изображали влюбленную пару, дурачились на камеру, путешествовали. Дина Саева уверяла, что не вкладывала денег в рекламу, а её аудитория увеличилась без привлечения ботов. Единственным каналом продвижения был взаимный пиар с другими блогерами: Дина в роликах рассказывала о профилях коллег в обмен на ответную рекламу.
Привлечь остальных подписчиков, по словам Дины, помогли рекомендательные алгоритмы TikTok. Технологии анализируют поведение пользователя: каких блогеров он чаще смотрит, какой тип контента досматривает до конца, что чаще лайкает, комментирует, пересылает, — и предлагают пользователям похожие ролики, неважно, подписаны они на авторов этих видео или нет.
Летом 2019 года она начала сотрудничать с продюсерским центром «ПЦ», который первым в России сфокусировался на TikTok. Блогер заключила с центром контракт на пять лет. Команда ПЦ подсказывает резидентам, как улучшать контент, и приводит крупных рекламодателей.
«Она очень хорошо чувствует то, что станет популярным, — активно мониторит американский TikTok и берет оттуда. Она хорошо прочувствовала все детали виральности. Дина — лицо российского TikTok», — заявил однажды основатель «ПЦ» Рустем Богданов.В TikTok Дина рекламировала, в частности, газировку Sprite. Также Саева сняла ролик в стиле фильма ужасов про чёрную газировку Fanta. Кроме того, блогер снималась и в рекламном мини-сериале сервиса для знакомств Badoo. Также девушка поддержала производителя гигиенических средств Kotex в акции #вместемыможемвсе, направленной на поддержку женщин. Дина Саева также сотрудничала с брендом Dolce&Gabbana, была не раз на Неделе моды в Милане — последний выход в 2024 году.
К августу 2019 года на аккаунт Саевой подписались около 4 млн пользователей, и она официально стала самым популярным русскоговорящим тиктокером. По мнению руководителя пресс-службы TikTok в России Кристины Еремеевой, рост популярности Дины связан с тем, что она снялась в клипе Егора Крида на песню Love is и начала записывать с артистом другие совместные ролики (сама девушка отрицала решающее влияние этого сотрудничества на свою популярность). После этого Крид неоднократно появлялся в её роликах для TikTok. По словам Дины, с артистом она сотрудничала бесплатно:
«Я не брала с него ни копейки, а просто говорила: «Егор, пошли снимать». И мы шли».К марту 2020 года число подписчиков Саевой выросло до 7,2 млн. Блогер уверяет, что её ролики смотрят не только подростки, но и люди постарше. Дина регулярно общается с подписчиками.
Страх за свою жизнь
Однажды во время прямого эфира Дина Саева заявила, что выступает против принудительных браков: когда молодых женщин из традиционных обществ насильно выдают замуж. По её словам, у всех людей должна быть свобода выбора. Саева рассказала, что к обсуждению этой темы её подтолкнуло сообщение одной из подписчиц: в нём девушка заявляла, что не хочет жить.
«Мои родственники тоже насильно выдают замуж моих двоюродных сестёр, поэтому тема меня зацепила», — рассказала блогер.Часть аудитории восприняла эти слова в штыки, и в адрес Дины посыпались угрозы.
«Самое страшное было, когда мне присылали фотографию моей квартиры и подъезда, угрожая меня убить, если я не перестану говорить об этом. С тех пор со мной везде ходит охранник», — призналась блогер.
Жёсткая конкуренция
Дина Саева как-то рассказала, что в самом начале блогерской карьеры снимала ролики, когда у неё было настроение и желание. Сейчас ей приходится производить контент каждый день и выкладывать по 4-5 видео, чтобы конкурировать за внимание зрителей с другими блогерами.
По её словам, она сама пишет сценарии, снимает и монтирует видео. В команде Дины работают менеджеры, рекламный директор, помощник и водитель-охранник.
Периодически блогер привлекает профессиональных операторов и визажистов. Ежемесячные расходы и доходы варьируются в зависимости от загрузки.
«Большую часть заработанных денег я вкладываю в контент, потому что знаю, что это вернётся и принесёт ещё больше подписчиков. Если я начну баловать себя, меня никто не поймёт, ведь я не из такой семьи. Деньги — это не цель, а средство к её достижению», — сказала однажды Дина.Блогер отчасти раскрыла секрет собственного успеха:
«В первую очередь, [на мою популярность в TikTok повлияла] конечно же, удача. Ещё к причинам популярности можно отнести удачно выбранные время и место, то есть площадку и контент. Если людям что-то нравится, они будут делиться этим. Я просто честно снимала ролики, которые нравились мне. Видимо, именно этим они и зацепили других».
Отношения с Никитой Ефремовым и его арест
Дина Саева состоит в отношениях с блогером и владельцем сети магазинов по продаже кроссовок Никитой Ефремовым. Пара скрывала свои отношения, но в декабре 2024 года Саева впервые показала совместные фотографии с возлюбленным.
Девятнадцатого августа Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Турции. Поводом стало финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**, который запрещён в России. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Ему предъявили обвинение. В качестве меры пресечения блогеру избрали запрет определенных действий. Суд отправил его под домашний арест. Дина Саева пока воздерживается от комментариев.