24 августа 2025, 14:09

блогер Дина Саева (Фото: Telegram, @saevasenorita)

Блогер Дина Саева является обладательницей одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента TikTok (более 24 млн фолловеров). По версии Forbes девушка занимает второе место второй среди самых высокооплачиваемых тиктокеров. Родом из небогатой религиозной семьи Дине удалось достичь невероятных успехов на просторах интернета, заключить выгодные контракты с мировыми брендами. В чём её секрет? Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Девушка из простой семьи Аккаунт в Инстаграме* и подработка в McDonald’s Прибыльные танцы Знакомство с TikTok Долгожданный успех и крупные рекламные интеграции Страх за свою жизнь Жёсткая конкуренция Отношения с Никитой Ефремовым и его арест



Девушка из простой семьи

«Воспитывалась я со своими сестрами и братьями в строгости (по данным Forbes, в семье четверо детей, Дина старшая). У меня религиозные родители», — рассказала блогер в одном из интервью.

«Мама называет меня "наш кормилец"», — призналась блогер.

Аккаунт в Инстаграме* и подработка в McDonald’s

«У меня не было выбора», — призналась однажды Дина.

Дина Саева (Фото: Telegram, @saevasenorita)



«Иногда меня узнавали за плитой, фотографировали и отправляли фото со словами, что было приятно меня увидеть. Например, писали: «Заказал картошку из-за тебя», — вспоминала Саева.

Прибыльные танцы

Знакомство с TikTok

Дина Саева (Фото: Telegram, @saevasenorita)



Долгожданный успех и крупные рекламные интеграции

«Она очень хорошо чувствует то, что станет популярным, — активно мониторит американский TikTok и берет оттуда. Она хорошо прочувствовала все детали виральности. Дина — лицо российского TikTok», — заявил однажды основатель «ПЦ» Рустем Богданов.

Дина Саева (Фото: Telegram, @saevasenorita)



«Я не брала с него ни копейки, а просто говорила: «Егор, пошли снимать». И мы шли».

Страх за свою жизнь

«Мои родственники тоже насильно выдают замуж моих двоюродных сестёр, поэтому тема меня зацепила», — рассказала блогер.

«Самое страшное было, когда мне присылали фотографию моей квартиры и подъезда, угрожая меня убить, если я не перестану говорить об этом. С тех пор со мной везде ходит охранник», — призналась блогер.

Жёсткая конкуренция

Дина Саева (Фото: Telegram, @saevasenorita)



«Большую часть заработанных денег я вкладываю в контент, потому что знаю, что это вернётся и принесёт ещё больше подписчиков. Если я начну баловать себя, меня никто не поймёт, ведь я не из такой семьи. Деньги — это не цель, а средство к её достижению», — сказала однажды Дина.

«В первую очередь, [на мою популярность в TikTok повлияла] конечно же, удача. Ещё к причинам популярности можно отнести удачно выбранные время и место, то есть площадку и контент. Если людям что-то нравится, они будут делиться этим. Я просто честно снимала ролики, которые нравились мне. Видимо, именно этим они и зацепили других».

Отношения с Никитой Ефремовым и его арест