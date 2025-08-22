«Прости, что издевалась»: Лариса Гузеева сделала неожиданное признание

22 августа 2025, 17:49

Лариса Гузеева поделилась архивным снимком брата с шутливым извинением

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в личном блоге архивной фотографией своего младшего брата Виталия, сделанной в молодости.





Гузеева сопроводила публикацию личным комментарием. В нём она упомянула о тёплых чувствах к брату и о том, что они ценят свою близость.

«Сейчас много в сетях ретро-фото пацанов и девчонок 80-90-х. Это мой младший братик Виталий, которого я бесконечно люблю, и мы счастливы, что есть друг у друга!» — поделилась она.

«Прости, что издевалась над тобой в детстве... Я больше так не буду!» — написала она.

