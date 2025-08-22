«Прости, что издевалась»: Лариса Гузеева сделала неожиданное признание
Лариса Гузеева поделилась архивным снимком брата с шутливым извинением
Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в личном блоге архивной фотографией своего младшего брата Виталия, сделанной в молодости.
Гузеева сопроводила публикацию личным комментарием. В нём она упомянула о тёплых чувствах к брату и о том, что они ценят свою близость.
«Сейчас много в сетях ретро-фото пацанов и девчонок 80-90-х. Это мой младший братик Виталий, которого я бесконечно люблю, и мы счастливы, что есть друг у друга!» — поделилась она.Артистка отметила, что гордится профессиональными успехами Виталия, который работает тренером по лыжному спорту. В конце своего сообщения ведущая добавила шутливое извинение за шалости в детстве.
«Прости, что издевалась над тобой в детстве... Я больше так не буду!» — написала она.Ранее стало известно, сколько зарабатывает Лариса Гузеева за корпоративы.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.