Достижения.рф

«Прости, что издевалась»: Лариса Гузеева сделала неожиданное признание

Лариса Гузеева поделилась архивным снимком брата с шутливым извинением
Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в личном блоге архивной фотографией своего младшего брата Виталия, сделанной в молодости.



Гузеева сопроводила публикацию личным комментарием. В нём она упомянула о тёплых чувствах к брату и о том, что они ценят свою близость.

«Сейчас много в сетях ретро-фото пацанов и девчонок 80-90-х. Это мой младший братик Виталий, которого я бесконечно люблю, и мы счастливы, что есть друг у друга!» — поделилась она.
Артистка отметила, что гордится профессиональными успехами Виталия, который работает тренером по лыжному спорту. В конце своего сообщения ведущая добавила шутливое извинение за шалости в детстве.
«Прости, что издевалась над тобой в детстве... Я больше так не буду!» — написала она.
Ранее стало известно, сколько зарабатывает Лариса Гузеева за корпоративы.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0