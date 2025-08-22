Звезда «Универа» Кожевникова поделилась историей о том, как её сын проглотил стекло

22 августа 2025, 17:44

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что её маленький сын проглотил стекло

Мария Кожевникова (Фото: Instagram* / @mkozhevnikova)

Актриса Мария Кожевникова пережила серьезный стресс из-за происшествия с младшим сыном, который случайно проглотил часть стеклянной пипетки от витаминного средства. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.





Как сообщила звезда сериала «Универ», всё случилось буквально за секунду.





«Я даю витамины с помощью пипетки, у которой стеклянный наконечник. И впервые за долгое время мне стоило на секунду отвернуться, и Саша, мой сын, просто-напросто откусил частичку стеклянной колбы», — поделилась Кожевникова.