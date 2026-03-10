Снялась в проекте «Дом-2», вышла замуж за стриптизёра и попала в тюрьму: тяготы жизни актрисы Елены Берковой. Где она сегодня?
Актриса Елена Беркова со скандалом покинула реалити-шоу «Дом-2», тогда вскрылись неприглядные подробности её прошлой жизни: Елена снималась в порнофильмах. Казалось, из-за этой истории Беркова исчезнет из публичного пространства, однако она всё обернула в свою пользу, ей удалось закрепиться в шоу-бизнесе. Сейчас Елена ведёт мероприятия, выступает со своим эротическим шоу, поёт и участвует в многочисленных фотосессиях, а также в спортивных единоборствах (формат фрик-боёв). Она не стесняется наготы и любит демонстрировать свои формы: её соцсети изобилуют обнажёнными фотографиями. 11 марта ей исполняется 41 год. О том, как сложились её карьера и личная жизнь — в материале «Радио 1».
Биография Елены Берковой: первый секс и ранний бракЕлена Беркова родилась 1 марта 1985 года в городе Мурманске. Однако суровый климат Заполярья не стал для неё родным надолго: вскоре после её рождения семья перебралась на юг, в украинский город Николаев, где и прошло всё её детство и юность. Её мать работала школьным учителем, а отец занимал должность завуча.
«Первый сексуальный опыт случился в 15 лет. Я себе осознанно выбрала партнёра: отличник, спортсмен, хорош собой и опытен. Мы договорились и сделали это… Так я оберегла себя от травм и страданий», — однажды рассказала Беркова.Лена занималась танцами и гимнастикой, она мечтала стать балериной. Когда Беркова поняла, что вряд ли будет примой Большого театра, она задумалась об актёрстве. Кроме того, в 14 лет девушка впервые попробовала себя в качестве фотомодели, и позировать перед камерой ей очень понравилось.
В 16 мечты о карьере отошли на второй план: Беркова влюбилась в мужчину по имени Альберт. Родители, понимая, что дочь серьёзно влюбилась, дали согласие на ранний брак. После школы Елена, уже в статусе супруги, занялась вместе с избранником бизнесом, открыв в Николаеве международное агентство знакомств.
Порно и проект «Дом-2»Спустя три года Беркова развелась с мужем, уехала из Николаева к сестре в Санкт-Петербург, где стала развиваться как фотомодель. Серьёзных предложений не поступало, но однажды Елену пригласили в эротический видеочат. Затем начались кастинги в порнофильмы, правда, по словам актрисы, она поняла, что нужна девушка для откровенных съёмок, только на площадке.
«Мне стало интересно. Я решила попробовать. <…> Попробовала. Ещё раз попробовала. Собственно, всё. Я не хотела это делать своей профессией или даже временным занятием. Поснималась два месяца и пошла дальше развивать свою карьеру», — рассказывала Беркова.После Елена перебралась в Москву и успешно прошла кастинг на реалити-шоу «Дом-2». По сценарию, она должна была построить отношения с Романом Третьяковым. Но спустя несколько месяцев информация о её участии в порнографических фильмах попала в СМИ. Руководство переживало за судьбу реалити-шоу, так что Елену попросили покинуть проект.
После «Дома-2» Беркова стала получать большое количество предложений сняться в сериалах, её позвали вести шоу «Бесспорно» на Муз-ТВ. Позднее Елена открыла брачное агентство в Северной столице и запустила собственный телеканал. Также она снималась в видеоклипах и даже пробовала петь.
Череда неудачных отношений и уголовкаВторым мужем Берковой стал бизнесмен Владимир Химченко. Он был старше Елены на 25 лет, что не стало препятствием для свадьбы. Брак продлился всего два года, после чего актриса заявила, что разводится с супругом, так как он был очень ревнив и поднимал на неё руку. Вскоре она встретила стриптизёра Ивана Белькова. Они сыграли свадьбу. В этом браке родился сын Евгений.
Интересно, что на седьмом месяце беременности Елена решила отомстить Борису Немцову, ранее оскорбившему корреспондентку её канала во время презентации книги «Исповедь бунтаря»: она заявила о своём намерении участвовать в выборах мэра города Сочи. В интернете появился предвыборный видеоролик Берковой.
«Мы подали на Немцова в суд, но дело пока ничем не закончилось. Ему, прежде чем разбрасываться такими словами, надо сначала посмотреть на себя. Я считаю, что он сам является политической проституткой (корреспондентку канала Елены Немцов назвал проституткой — прим. ред.), и это уже давно всем понятно», — заявила актриса.Всё же от участия в выборах Елена отказалась. Через несколько месяцев после рождения сына Беркова рассталась с Бельковым. В 2011 году актрису приговорили к трём годам лишения свободы условно за хранение наркотиков. Но никакие скандалы не могли повлиять на отношение к ней противоположного пола: предприниматель Владимир Савро сделал Берковой предложение в эфире программы «Говорим и показываем» на НТВ.
К сожалению, свадьба так и не состоялась: в 2013 году бизнесмен пропал без вести. По одной версии, мужчина утонул, по другой — его убили.
Четвёртый муж и проблемы со здоровьемСпустя несколько месяцев после исчезновения Савро Беркова познакомилась с актёром Андреем Стояновым. Он не только женился на Елене, но обвенчался с ней, а также изъявил желание усыновить Женю. Однако в конце 2018-го актёр признался, что разводится с Берковой, так как не справился с ролью супруга.
«Знаете, есть люди, которые не созревают для неё (семьи – прим. ред.) никогда, поскольку сконцентрированы лишь на себе. У Андрея так и не появилось привычки заботиться о тех, кто рядом с ним… Ни в эмоциональном, ни в финансовом плане», — рассказала Елена в интервью журналу «СтарХит».После расставания со Стояновым она начала гастролировать с эротическим шоу The Berkova. В погоне за идеальной внешностью актриса соблюдала жёсткую диету, из-за чего в марте 2019 года попала в клинику.
«Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками кушать. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. <…> Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказывали знакомые Елены.
Выкидыш и неудачные отношенияВ сложный момент Елене помог миллиардер Александр Путинцев: именно он настоял на том, чтобы врачи обследовали актрису. Вскоре пара объявила о грядущей свадьбе, а через год — о беременности Берковой. А позже они расстались.
Вообще, в то время Елена переживала тяжёлый период: конфисковали машину погибшего Савро, хотя никаких задолженностей не было, разошлась с Путинцевым. Чтобы отдохнуть от стрессов и укрепить здоровье, актриса легла в медцентр, однако это не помогло. У Берковой случился выкидыш, по слухам, на фоне расставания с Александром. После разрыва миллиардер улетел в Индию.
«Лена приходит в себя, отдыхает за городом. Отвлечься от тяжёлого удара помогает сын Женя, с которым она проводит всё свое время…К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась. Мы не в курсе, чем занимается Александр в Индии, Лена оборвала с ним всяческое общение <…>», — заявил пиар-директор Максим Клименко.В 2021 году Беркова сделала пластику груди и намекнула, что в её жизни появился новый мужчина.
«Эстетически стало приятнее на себя смотреть, разрезы в районе сосков аккуратные, но им ещё предстоит зажить. Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины», — рассказывала Елена.В 2022 году у актрисы начались проблемы со здоровьем: из-за стресса у неё выпали волосы.
«Я полностью поменяла образ жизни. Теперь знаю, что могу всё… У меня начали отрастать «кустики», и мне нарастили на них волосы. Главное — верьте в себя, и всё получится. Волосы есть!» — делилась Беркова нынешним состоянием.
Елена Беркова сегодняСегодня эпатажная звезда активно развивает карьеру диджея, вокалистки и телеведущей. Через собственную продакшн-студию Berkova Production она занимается организацией зрелищных шоу и предоставляет рекламные услуги, выступая амбассадором брендов. Елена подчеркивает свою готовность к любым творческим экспериментам и новым профессиональным вызовам.
Параллельно Беркова продолжает выступать в ММА. В 2025 году состоялся её поединок с Кристиной Захаровой, инициированный звездой шоу «Новые пацанки». Встреча закончилась для Елены досрочно: после серии пропущенных ударов в голову её госпитализировали с сотрясением мозга.
Причиной остановки боя стало грубое нарушение правил со стороны Захаровой — она нанесла запрещенный удар по уже упавшей сопернице. Сама Елена назвала действия оппонентки «жестко неспортивными». Несмотря на травму, Беркова планирует вернуться к боям сразу после завершения реабилитации.