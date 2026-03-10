10 марта 2026, 11:44

Елена Беркова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса Елена Беркова со скандалом покинула реалити-шоу «Дом-2», тогда вскрылись неприглядные подробности её прошлой жизни: Елена снималась в порнофильмах. Казалось, из-за этой истории Беркова исчезнет из публичного пространства, однако она всё обернула в свою пользу, ей удалось закрепиться в шоу-бизнесе. Сейчас Елена ведёт мероприятия, выступает со своим эротическим шоу, поёт и участвует в многочисленных фотосессиях, а также в спортивных единоборствах (формат фрик-боёв). Она не стесняется наготы и любит демонстрировать свои формы: её соцсети изобилуют обнажёнными фотографиями. 11 марта ей исполняется 41 год. О том, как сложились её карьера и личная жизнь — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Елены Берковой: первый секс и ранний брак Порно и проект «Дом-2» Череда неудачных отношений и уголовка Четвёртый муж и проблемы со здоровьем Выкидыш и неудачные отношения Елена Беркова сегодня

Биография Елены Берковой: первый секс и ранний брак

«Первый сексуальный опыт случился в 15 лет. Я себе осознанно выбрала партнёра: отличник, спортсмен, хорош собой и опытен. Мы договорились и сделали это… Так я оберегла себя от травм и страданий», — однажды рассказала Беркова.

Елена Беркова (фото: Instagram* / berkova)

Порно и проект «Дом-2»

«Мне стало интересно. Я решила попробовать. <…> Попробовала. Ещё раз попробовала. Собственно, всё. Я не хотела это делать своей профессией или даже временным занятием. Поснималась два месяца и пошла дальше развивать свою карьеру», — рассказывала Беркова.

Череда неудачных отношений и уголовка

Елена Беркова (фото: Instagram* / berkova)

«Мы подали на Немцова в суд, но дело пока ничем не закончилось. Ему, прежде чем разбрасываться такими словами, надо сначала посмотреть на себя. Я считаю, что он сам является политической проституткой (корреспондентку канала Елены Немцов назвал проституткой — прим. ред.), и это уже давно всем понятно», — заявила актриса.

Четвёртый муж и проблемы со здоровьем

«Знаете, есть люди, которые не созревают для неё (семьи – прим. ред.) никогда, поскольку сконцентрированы лишь на себе. У Андрея так и не появилось привычки заботиться о тех, кто рядом с ним… Ни в эмоциональном, ни в финансовом плане», — рассказала Елена в интервью журналу «СтарХит».

«Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками кушать. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. <…> Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказывали знакомые Елены.

Елена Беркова (фото: Instagram* / berkova

Выкидыш и неудачные отношения

«Лена приходит в себя, отдыхает за городом. Отвлечься от тяжёлого удара помогает сын Женя, с которым она проводит всё свое время…К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным. Но неожиданно любовь прошла, разрушилась. Мы не в курсе, чем занимается Александр в Индии, Лена оборвала с ним всяческое общение <…>», — заявил пиар-директор Максим Клименко.

«Эстетически стало приятнее на себя смотреть, разрезы в районе сосков аккуратные, но им ещё предстоит зажить. Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины», — рассказывала Елена.

«Я полностью поменяла образ жизни. Теперь знаю, что могу всё… У меня начали отрастать «кустики», и мне нарастили на них волосы. Главное — верьте в себя, и всё получится. Волосы есть!» — делилась Беркова нынешним состоянием.

Елена Беркова (фото: Instagram* / berkova)

Елена Беркова сегодня