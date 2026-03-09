«Блатные» номера Юрия Николаева продают за десятки миллионов рублей
Редкие автомобильные номера серии АМР, ранее принадлежавшие телеведущему Юрию Николаеву, выставили на продажу за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на представителя народного артиста РФ.
Изначально их оформляли на компанию Николаева «Юникс», а после закрытия фирмы они перешли в его личную собственность. Сейчас номера установили на автомобиле Jaecoo, которым пользуются родственники телеведущего. Поскольку до оформления наследства продать машину нельзя, номерные знаки реализуются отдельно.
Как отмечает Mash, номера АМР с московским кодом региона 97 считаются «блатными», спецсерия выдавалась исключительно автомобилям из правительственных автопарков. Сейчас их больше не оформляют, однако ранее выданные знаки не изымаются — ни на дорогах, ни при регистрационных действиях, если получались законно.
Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года после длительной борьбы с онкологией. Ему было 76 лет. По данным Mash, артист с раком легких в последние дни испытывал сильную одышку на фоне хронических заболеваний дыхательных путей, с трудом говорил и жаловался на слабость, кашель и головокружение.
