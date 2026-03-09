«Ни сочувствия, ни сострадания»: Волочкова пожаловалась на близких после операции в Германии

09 марта 2026, 20:39

Волочкова пожаловалась на дочь Ариадну после операции в Германии

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Анастасия Волочкова рассказала, что близкие не приехали к ней, даже когда узнали о предстоящей серьёзной операции в Германии.





По словам балерины, особенно её задело то, что дочь Ариадна так и не вышла с ней на связь. При этом и она, и мама Волочковой были в курсе, что предстоит хирургическое вмешательство.





«Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего», — цитирует Волочкову Super.