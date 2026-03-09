«Ни сочувствия, ни сострадания»: Волочкова пожаловалась на близких после операции в Германии
Волочкова пожаловалась на дочь Ариадну после операции в Германии
Анастасия Волочкова рассказала, что близкие не приехали к ней, даже когда узнали о предстоящей серьёзной операции в Германии.
По словам балерины, особенно её задело то, что дочь Ариадна так и не вышла с ней на связь. При этом и она, и мама Волочковой были в курсе, что предстоит хирургическое вмешательство.
«Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего», — цитирует Волочкову Super.
Как выяснилось, операция оказалась сложнее, чем ожидалось. В начале февраля бывшей приме Большого театра провели вмешательство на ноге, причём оперировали сразу два профессора. Точный диагноз, по признанию Анастасии, она не знает, но ситуация была серьёзной — хрящевая ткань стерлась, сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.
Решиться на операцию Волочкова смогла не сразу — долго терпела боль, а затем заметила, что левая нога начала подводить и частично терять опору.