Посадил за решётку бывшую любовницу, потерял семью и нашёл утешение в объятиях 34-летней заместительницы: Ренату Акзамову 45 лет
Телеведущему и титулованному чемпиону России по кондитерскому искусству Ренату Акзамову 13 апреля исполняется 45 лет. Этот харизматичный телеведущий и «сладкий король» прошел долгий путь: от ночевок на вокзале до вершин кулинарного Олимпа и работы на федеральных каналах. Однако его карьера и личная жизнь оказались замешаны на громких скандалах, судебных исках и тайных романах, достойных мыльной оперы. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография шеф-повараРенат Лимарович Акзамов появился на свет 13 апреля 1981 года в Киеве, но вырос в Сочи, где уже в семь лет осваивал газовую духовку без терморегулятора. Судьба парня была предопределена: его отец работал шеф-поваром в вагоне-ресторане, а главным подарком в детстве стала маленькая книжечка с рецептами от бабушки, которую Акзамов до сих пор хранит как зеницу ока. Первые деньги он потратил на ручной миксер, а в 16 лет юноша уже твердо знал, что хочет штурмовать кулинарные вершины.
После школы Акзамов поступил в краснодарское кулинарное училище, параллельно занимался боксом. Но из-за болезни отца вынужден был вернулся в Сочи и начал работать кондитером. После армии (служил в 1999–2001 гг.) выиграл чемпионат кондитеров в Сочи (2002). Это вдохновило его переехать в Москву вместе с братом Тимуром.
Там будущая звезда шоу «Кондитер» познала всю горечь столичной жизни: ночевки на вокзалах и бесконечную смену работ. Однако именно эта школа выживания позволила ему взять лучшее у разных мастеров. Став шеф-кондитером престижного ресторана «Ностальжи», а затем и руководителем сети Legato, Акзамов начал эпатировать публику своими экспериментами — мороженым с васаби и шоколадом с чесноком, чем моментально привлек к себе внимание. Сегодня его авторские торты, которые он создает под брендом «Фили Бейкер Премиум», стоят баснословных денег, а среди клиентов числятся Назарбаев, Киркоров, Рудковская и другие звезды.
Телевизионная карьера Акзамова началась в 2012 году с участия в программе «Время обедать» на Первом канале. В 2016‑м он стал соведущим шоу «ТилиТелеТесто» (Первый канал) вместе с Ларисой Гузеевой и Игорем Бухаровым — здесь он выступал в роли эксперта, оценивая работы любителей. Ключевым моментом стал 2017 год. Тогда Агзамов сам предложил телеканалу «Пятница!» идею кулинарного шоу и после съёмок пилотного выпуска запустил проект «Кондитер», где выступил в роли строгого, но справедливого судьи. Программа получила большую популярность благодаря его профессионализму и харизме.
С осени 2020 года Агзамов стал соведущим Константина Ивлева в шоу «Битва шефов» на «Пятнице!». Позже он принял участие в других проектах телеканала — «Король десертов» (2022–2024) и «Мастер Кондитер».
Личная жизнь «короля десертов»Акзамов всегда был скрытным, словно разведчик, когда дело касалось личной жизни. Годами он создавал образ идеального семьянина с женой Валерией и сыном Тимуром, которого назвал в честь брата. В интервью он называл супругу своей музой и уверял, что даже самый вкусный борщ в мире — дело рук именно Валерии. Но за фасадом этой идиллии зрела буря.
Как стало известно в январе 2026 года, брак, который считался образцовым, дал трещину. Оказалось, что Валерия подала на развод еще в 2024 году, а звездный кондитер уже около года состоит в новых отношениях с 34-летней коллегой Яной Сойко. Ситуация приобретает пикантный оттенок, если учесть, что Яна работает заместителем Акзамова в его фирме «Миллениум» и сама воспитывает двух дочерей.
В соцсетях влюбленные не скрывают страсти. На фотографиях с отдыха Яна называет своего избранника не иначе как «Борец-завоеватель», на что Ренат отвечает взаимностью. Похоже, пока зрители наблюдали за битвой шефов на экране, в жизни Акзамова разворачивалась не менее драматичная «битва за личное счастье».
Скандал с бывшей возлюбленнойСамая мрачная глава в биографии Рената связана с женщиной по имени Наталья Джурило. Их роман остался в далеком сочинском прошлом, но о себе Наталья громко напомнила в 2019 году, когда Акзамов уже купался в лучах славы.
По версии Натальи Джурило, она забеременела от Акзамова, но после того, как он узнал об этом, начал оказывать на неё давление. Она утверждала, что кондитер угрожал ей, а также избивал её.
«Когда я подошла к нему, он без слов нанес мне более двух ударов в живот. Удары были резкие, я не успела ничего сделать или сказать. Пока я испытывала боль, он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами и прочее. После этого он убежал», — цитирует Джурило издание 161.ru.Женщина заявила, что из-за этого у нее случился выкидыш, и потребовала компенсацию в 3 миллиона рублей на лечение.
Однако позиция Рената Акзамова оказалась жестче. Он заявил, что Наталья — вымогательница и шантажистка, которая угрожала его жене и сыну.
«Начались вымогательство и угрозы. Мне даже пришлось жену и сына отправить за границу... Я обратился в полицию, передал им все аудиозаписи разговоров», — заявил тогда кондитер.История закончилась не примирением, а уголовным сроком. В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил Наталью Джурило к 7,5 годам колонии общего режима за вымогательство.
Как сейчас живет телеведущийВопреки пережитым бурям, Акзамов не собирается сбавлять обороты. 2026 год начался для Рената с неожиданного поворота — он дебютировал в кино. Акзамов сыграл самого себя в популярном ситкоме «САШАТАНЯ». Как признается сам кондитер, это «не просто короткое камео, а полноценная история», работать с которой ему помогали звезды сериала Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова.
Кроме творческих успехов, Ренат продолжает удивлять физической формой. Недавно он поразил подписчиков накачанным телом, вызвав восхищение Виктории Бони и комментарии от пластических хирургов вроде: «Увидел — побежал отжиматься».